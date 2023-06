Agenda de LA: Qué hacer en Los Angeles del 15 al 21 de junio

Show de Pancho Barraza

La gira que realiza actualmente Pancho Barraza se llama Leyenda en vida, y es para celebrar que el cantante de música ranchera y norteña ya tiene más de tres décadas de carrera. Ofrecerá un concierto en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood), donde interpretará éxitos como “Mi último deseo” y “Música romántica”. Sábado 8 pm. Boletos desde $70. Informes ticketmaster.com. Foto: Cortesía

Bronco en concierto

La icónica banda de música popular mexicana, Bronco, regresa a la ciudad para presentar su gira ¡En vivo y a todo color! en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde interpretará temas como “Quién dijo yo” y “Con talento pa’ mentir”, dos de sus más recientes grabaciones. Sábado 8 pm. Boletos desde $47. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Noche de pop

La banda mexicana de música indie, Hello Seahorse!, está de gira por Estados Unidos con “Híper”, también el nombre de su nuevo disco, que saldrá a la venta en el otoño. Ahora como trío, Denise Gutiérrez, Burgos y Bonnz, presentarán algo de lo que viene en este nuevo álbum en El Rey (5515 Wilshire Blvd., Los Angeles), a cuyas melodías agregaron elementos electrónicos, algo novedoso en su música. Sábado 9 pm. Boletos $30. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Cine en el museo

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta Summer of Music: Concert Films 1959–2020, una serie que concluye el 26 de agosto y cuyas cintas que se exhiben abarcan siete décadas y varios continentes, géneros, estilos y lugares. En cada cinta habrá invitados especiales. Este fin de semana se exhibe “Festival”, un documental que retrata el Newport Folk Festival de 1963 a 1966. Viernes 7:30 pm. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Nuevos inquilinos

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) tiene tres nuevos inquilinos, tres nutrias bebés que no pudieron ser devueltas a su hábitat porque el US Fish and Wildlife Service consideró que no podrían sobrevivir en el océano. Las nutrias, nombradas Elle, Bee y Cee, se pueden ver en el hábitat de nutrias del acuario en la galería Northern Pacific, donde interactúan con otras nutrias rescatadas. Entradas desde $30. Informes aquariumofpacific.org.

Show de flamenco

Luego de su exitosa gira por Estados Unidos y Brasil el año pasado, vuelve Authentic Flamenco, un show que presenta el Teatro Real de la Royal Opera of Madrid. Este espectáculo de flamenco en vivo tendrá lugar en el Santa Monica Bay Woman’s Club (1210 4th St., Santa Monica) y en él participan los bailarines Amador Rojas y Ángeles Gabaldón los cantaores Diego Amador y Tomasa Peña, el guitarrista Paco Iglesias, la violinista Elena Mikhailova y el percusionista Luis Amador. A partir de hoy jueves. Boletos desde $45. Informes authenticflamencoshow.com.

Música y comedia en el Levitt La serie de conciertos en el Levitt Pavilion (2230 W. 6th St. Los Ángeles), un escenario al aire libre en el parque MacArthur, presenta a la banda originaria de Tijuana, Ramona; al dúo mexicano de música experimental, Mexican Dubwiser, y al comediante El Bad Buky, quien parodia la música del intérprete Marco Antonio Solís. Viernes 7 pm. Evento gratuito. Informes levittlosangeles.org.

Día del padre en Skypark

Este verano hay muchas actividades en el SkyPark at Santa’s Village (28950 CA-18, Skyforest). Los jueves por las mañanas se realiza el Toddler Time, un espacio diseñado para niños pequeños. La serie de carreras de bicicletas tiene lugar también los jueves por la tarde. Los viernes, el grupo Tunes in the Trees presenta música en vivo, y los sábados por la noche están dedicados a patinar sobre ruedas; cada semana es un tema diferente. Este domingo los papás tienen un descuento de $10 en el boleto de entrada. Boletos desde $39. Informes skyparksantasvillage.com.

Ferraris en exhibición

La exhibición Maranello Masterpieces: The Legacy of Enzo Ferrari abrirá sus puertas en el Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles), e incluye algunos de los Ferraris mejor conocidos jamás creados; mostrará una retrospectiva histórica del fundador, Enzo Ferrari. A partir del domingo. Boletos desde $11. Informes petersen.org.

La agenda se publica todos los jueves.