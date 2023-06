Alcaldesa de los Ángeles llama “truco despreciable” el envío de inmigrantes desde Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió a través de sus redes sociales el nuevo envío de inmigrantes que hizo, vía terrestre, desde su estado hasta Los Ángeles, California, como parte de un reclamo a la Administración Biden por mantener las fronteras abiertas, lo que llevó a la alcaldesa de Karen Bass a lanzar un fuerte calificativo al accionar del republicano.

A través de un comunicado, Bass señaló que la llegada de más de 40 inmigrantes a la ciudad, incluidos ocho menores de edad, no es más que un “truco despreciable”, pero aseguró que están listos para recibir a los hispanos, así como a todos los que estén fuera del estado.

“Esto no nos tomó desprevenidos, ni nos intimidará. Los Ángeles no es una ciudad motivada por el odio o el miedo y absolutamente no seremos influenciados o conmovidos por políticos mezquinos que juegan con vidas humanas“, dijo.

Y agregó “es abominable que un funcionario electo estadounidense utilice seres humanos como peones en sus juegos políticos baratos“.

AP reportó que la oficina del concejal de la ciudad de Los Ángeles, Kevin de León, mencionó que los inmigrantes que llegaron en autobús recibieron atención de agencias, así como de organizaciones benéficas, además de asistencia en la iglesia católica croata de St. Anthony.

Abbott mencionó en su comunicado que la decisión de enviar a los inmigrantes al estado gobernado por Gavin Newsom fue motivado porque Los Ángeles es una “ciudad santuario”, así como por los múltiples cruces fronterizos que se han dado en los últimos días.

Los migrantes fueron llevados a un refugio. Foto: Spencer Platt / Getty Images

“Los Ángeles es una ciudad importante a la que los migrantes buscan ir, particularmente ahora que los líderes de la ciudad aprobaron su estatus de ciudad santuario autodeclarada. Nuestras comunidades fronterizas están en la primera línea de la crisis fronteriza del presidente Biden, y Texas continuará brindando este alivio tan necesario hasta que él tome la iniciativa para hacer su trabajo y asegurar la frontera”, dijo.

Como en otras ocasiones, Abbott hizo mención sobre la cantidad de inmigrantes que ha distribuido en las llamadas ciudades santuario desde la primavera del 2022 que hasta el momento suman más de 21,600.

Este último envío se suma al que días atrás hizo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien transportó a 36 inmigrantes de Texas a Sacramento, California, por lo que el fiscal general de California se encuentra investigando si el aspirante a la Casa Blanca cometió un delito.

