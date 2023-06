Jude Bellingham honra a icónico jugador del Real Madrid con el número de su camiseta

El Real Madrid presentó a Jude Bellingham como nuevo jugador en el Estadio Santiago Bernabéu. El futbolista inglés de 19 años de edad usará la camiseta número 5 que utilizó Zinedine Zidane.

El número 5 no estaba disponible en el Real Madrid debido a que pertenecía al defensor Jesús Vallejo y lo tenía por dos temporadas consecutivas.

Bellingham, quien lució junto a Florentino Pérez y su camiseta número 5, habló en rueda prensa sobre lo que significa estar en el Real Madrid y que Jesús Vallejo le haya cedido el número para la nueva temporada.

“Me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. Es un tío estupendo y estoy muy agradecido. Tengo mucha admiración a Zidane, el legado que tiene en este club y este número… me inspira. No intento ser él, soy diferente. El 22 tiene un gran significado para mí, pero ahora voy a llevar el ‘5’ y veremos qué pasa en el futuro”, dijo.

Bellingham desfiló con su nuevo uniforme que será para las próximas seis temporadas tras firmar con el Real Madrid hasta 2029 y dejar el Borussia Dortmund a cambio de 103 millones de euros más un 30% en variables.

“Yo siempre he sido un gran fan de los partidos del Real Madrid. No he venido aquí solo por la dimensión del club, también por lo que veo de los jugadores en el campo. Es un equipo al que siempre quieres ir. La idea que tienen de juego es apasionante y es una gran oportunidad que no podía rechazar”, completó.

Zidane, el gran número 5 del Real Madrid

Zinedine Zidane ganó una Champions League con el Real Madrid. Foto: AFP/Getty Images

Zinedine Zidane fue uno de los grandes jugadores que usó el número 5 en el Real Madrid. El francés jugó 5 temporadas con los merengues y consiguió una Liga, una Copa de Campeones, una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental.

El mediocampista anotó 37 goles y dio 38 asistencias en La Liga con la Casa Blanca. Ahora su legado lo tomará Jude Bellingham, el sexto futbolista inglés en jugar en el Madrid.

