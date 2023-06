León Larregui muestra finalmente su gusto por la música de Peso Pluma: “Sí hay unas rolas que están buenazas”

El cantante mexicano León Larregui acostumbra responder todas las preguntas que sus fans le hacen en sus redes sociales, pero siempre ha sido muy claro en que no le gusta el género urbano. Hace dos meses lo cuestionaron acerca del éxito que estaba teniendo en Estados Unidos Peso Pluma, a lo que respondió que la música de éste “es otra categoría, pa’ subir al ring”. Sobre los corridos tumbados, se limitó a escribir: “Están muy tumbados pa mi gusto”.

Ahora tal parece que las cosas han cambiado, ya que Larregui publicó en su cuenta de Twitter un mensaje reconociendo que le gusta algo de la música del intérprete jalisciense y celebró el éxito de éste en el extranjero: “No habia escuchado a Peso Pluma y la verdad si hay unas rolas que estan buenazas!!”

No habia escuchado a Peso Pluma y la verdad si hay unas rolas que estan buenazas!! Que maravilla que le este llendo tan bien!! Viva México!!⚡️⚡️🙌🏽🔥 — Leon Larregui (@LeonBenLarregui) June 15, 2023

De inmediato uno de los fans de León sugirió una colaboración de los dos artistas, pero el también líder de la banda Zoé respondió ese comentario con la frase: “No es pa tanto pue.., sólo dije que no está mal!!” En plan solista, León Larregui está comenzando su gira Prismarama, con la que recorrerá México, Colombia y Ecuador. No es pa tanto pue.., solo dije que no esta mal!! https://t.co/0Vrt9nBDuF— Leon Larregui (@LeonBenLarregui) June 15, 2023

