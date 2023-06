Marisa Alcaraz en aprietos por promover respaldos falsos

A pocos días de la elección para elegir al concejal por el distrito 6 del Valle de San Fernando en el Concejo de Los Ángeles, Marisa Alcaraz, la candidata que quedó en segundo lugar en la elección primaria, se encuentra en aprietos frente a su oponente, Imelda Padilla por anunciar respaldos falsos.

Su campaña ha distribuido propaganda electoral por correo con información falsa de respaldos, pero también se teme que las acusaciones de defraudación, perjurio y conflicto de interés contra su jefe, el concejal Curren Price le afecten.

Marisa es la subjefa de la oficina del concejal Price. Y el propio Price le dio su respaldo electoral.

“Las acusaciones contra Curren son una sentencia de muerte política contra Marisa porque el concejal es su padrino político. Él fue quien la animó a lanzarse al Concejo, pero como son muy graves los delitos de que se le acusan al concejal Price, me temo que Marisa ya no podrá ser electa”, dijo Juan José Gutiérrez, director de la Coalición para los Derechos Plenos de los Inmigrantes.

“Ahora sí que el dicho que reza ‘Dime con quien andas, y te diré quién eres’ se aplica muy bien para Marisa. Es una pena, pero es la realidad”.

La elección para elegir al nuevo concejal por el distrito 6, que reemplazará a Nury Martínez se celebrará el 27 de junio. Se disputan el asiento en el Concejo, Imelda Padilla y Marisa Salazar.

Los respaldos falsos

El sábado 10 de junio, Rose Grigoryan, excandidata al distrito 6 de Los Angeles, aclaró en las redes sociales que no autorizaba que su nombre y su retrato se utilizaran en un volante de campaña para ser distribuido por su exoponente Marisa Alcaraz.

Además condenó que esta mala información tuviera la intención de confundir a los votantes.

Y es que desde el 6 de mayo, Grigoryan le dio su respaldo a Imelda Padilla para que sea la próxima concejal por el distrito 6.

Recordemos que durante las primarias, Grigoryan obtuvo el 15% de los votos, tras un conteo que se llevó semanas tras la apretada contienda por el segundo lugar.

Grigoryian dijo que estaba increíblemente decepcionada de que la campaña de Marisa Alcaraz intencionalmente confunda a los votantes con material por correo en el cual usa su foto sin su permiso.

“La publicidad electoral por correo promueve los respaldos armenios de Alcaraz y usa falsamente mi fotografía implicando también que la estoy apoyando”.

Subrayó que ella no apoya a Alcaraz. “Públicamente he respaldado a Imelda Padilla y de todo corazón le he dado mi apoyo porque es la mejor candidata para representar el distrito 6 en el Concejo. Ha demostrado integridad y transparencia a través de la campaña”.

Dijo que si Alcaraz miente y confunde a los votantes en la campaña, no puede imaginar que estaría dispuesta a hacer como concejal de la ciudad.

“Merecemos mejor, una líder honesta como Imelda Padilla para representarnos”.

Otro incidente

Esta no es la primera vez que la candidata o sus aliados han sido criticados por emplear tácticas engañosas en su esfuerzo por asegurar votos en la elección especial del Distrito 6.

En marzo pasado, la Local 770 envió una propaganda electoral por correo a miles de votantes que principalmente hablan español en la que se daba a conocer que Alcaraz había asegurado el apoyo de La Opinión, cuando este diario no había tomado una decisión de a quién respaldaría.

Hay que aclarar que la publicidad electoral con el falso apoyo de La Opinión fue pagada por la Local 770 del Comité de Acción Política del Sindicato de Trabajadores Comerciales y de Alimentos Unidos y no por la campaña.

Pero al final, La Opinión publicó un editorial aclarando la situación y su editor ejecutivo, Armando Varela, pidió públicamente a la Local 770 desmentir el falso apoyo.

“La acción de publicar esta falsedad ha dañado el nombre de La Opinión. Los encargados de este comité de acción política deberían asumir la responsabilidad y difundir un desmentido que llegue a los votantes del Distrito 6 y los medios locales”, rezaba el editorial publicado.

Imelda Padilla, candidata al mismo mismo distrito, dijo que es profundamente preocupante y decepcionante que su oponente mienta a los votantes diciendo que recibió el apoyo de Rose Grigoryan.

“Las acciones de Alcaraz no reflejan ningún respeto por las comunidades por las que he trabajado tan duro para defender en los últimos 20 años”.

Señaló que continuará haciendo campaña para ganarse la confianza y el apoyo de los votantes del distrito 6 y animó a los electores a reportar cualquier actividad electoral cuestionable a la Comisión de Ética de Los Ángeles a ethics.enforcement@lacity.org”.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de José Ugarte, jefe de la campaña de Marisa Alcaraz y quien también es parte del equipo de trabajo del concejal Curren Price.

Sobre las acusaciones contra el concejal Price, Padilla dijo que se siente extremadamente decepcionada, ya que les ha fallado a sus representados en el distrito 9 y a la gente de Los Ángeles, erosionando la confianza pública en el gobierno local.

“Necesitamos un comienzo nuevo en el Ayuntamiento. La gente de Los Ángeles merece representantes que luchen por ellos y eso comienza con erradicar la cultura de siempre que permite tanta corrupción” y dijo que apoyaba la moción del presidente del Concejo para suspender a Price, pero esperaba que el concejal Price hiciera lo correcto y renunciara.