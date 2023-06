México tiene cuatro años sin derrotar a Estados Unidos y Uriel Antuna desconoce que haya una “paternidad”

México y Estados Unidos son las dos selecciones más grandes del fútbol de Concacaf. El duelo entre mexicanos y estadounidenses es el gran Clásico de la región y en las próximas horas se disputará un nuevo partido. En los últimos años Estados Unidos ha arropado a El Tri en cuanto a resultados. Pero Uriel Antuna desconoce una “paternidad” de la USMNT.

El joven futbolista de Cruz Azul atendió a los medios un día antes del desarrollo del partido de semifinal entre Estados Unidos y México por la Liga de Naciones de la Concacaf. El azteca fue cuestionado sobre la “fórmula” para acabar con el dominio estadounidense en el Clásico, pero el “Brujo” no sabe a qué se refieren con la “paternidad” del conjunto de las Barras y las Estrellas.

“Sinceramente no sé de qué me dices, no veo redes sociales, tomamos con cada importancia cada partido. Es un Clásico”, respondió el futbolista de la Liga MX.

La “paternidad” sobre El Tri se remonta al desarrollo de todo este siglo. Estados Unidos se lleva la ventaja en el historial de partidos que se han llevado a cabo desde el 2000. La USMNT acumula 17 triunfos, 8 empates y solo 9 derrotas. De hecho, la Selección Mexicana tiene 5 años sin vencer al conjunto estadounidense (la última vez fue en un duelo amistoso en 2019).

El Clásico de Concacaf

Uriel Antuna reconoció todos los condimentos qué hay previo a un partido de estas magnitudes. Estados Unidos y México se enfrentarán en una nueva edición del Clásico continental en el que estará en juego el pase a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Creo que presión siempre hay. Hay que tomar el partido con la importancia que se merece. Cada partido es diferente y esperamos que mañana funcione (…) A todos nos incomoda un poco, es un clásico, cada partido es diferente. Cada juego es diferente, es un clásico que se juega a muerte”, agregó. Entrenamiento de El Tri antes del Clásico. Etzel Espinosa-Imago 7.

