Otro aniversario de DACA, una celebración con cierto sabor amargo

El undécimo aniversario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) llega este jueves con la misma incertidumbre que han tenido los llamados ‘dreamers’, ya que no tienen una protección permanente y en el Congreso no se vislumbra un plan bipartidista.

Si bien los beneficiados de DACA, impulsado por el expresidente Barack Obama, reconocen que esta protección les ha permitido su permanencia en Estados Unidos y poder trabajar, la falta de una solución definitiva los mantiene en una especie de limbo legal, bajo amenaza constante de ser deportados.

Aunado a ello, una decisión del juez Andrew Hanen de la Corte del Distrito Sur de Texas, ha impedido uno 90,000 ‘dreamers’ elegibles puedan obtener la protección, aunque enviaron sus solicitudes ante la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“Vivir sin DACA ha sido una dificultad para mí y mi familia. Me siento limitada en lo que puedo hacer en este momento y lo que puedo buscar para mi futuro”, expresó Aurora Lozano Chavez, elegible para DACA, quien forma parte de la organización United We Dream en Texas. “Necesito DACA para terminar mi licenciatura sin preocuparme sobre la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de mi familia y brindar la atención adecuada para la condición médica de mi madre […] necesitamos protección permanente ahora para sentirnos seguros y no con el miedo constante a la detención y la deportación”.

Lozano Chávez tiene razón, ya que sin una protección como DACA, ella podría ser detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ser procesada para su deportación.

Del otro lado se encuentra Daishi Miguel-Tanaka, beneficiario de DACA de Los Ángeles, California y Gerente Legislativo en Immigration Hub.

“DACA me ha dado la oportunidad de trabajar, conducir, obtener una educación universitaria y apoyar a mis padres ancianos; ha sido un salvavidas para mí y mi familia”, expresó. “He estado en los Estados Unidos desde que tenía seis años. Sin DACA, tendría que autodeportarme. Pago miles de dólares en impuestos cada año sin ninguna promesa de residencia permanente”.

Defensores de ‘dreamers’ han pedido al Congreso una protección permanente para estos inmigrantes. / FOTO: Drew Angerer/Getty Images

Los ‘dreamers’ aportan a Estados Unidos

Varios estudios han documentado los aportes que los ‘dreamers’ hacen a la economía de los Estados Unidos, al que llaman su hogar, ya que llegaron siendo niños.

El más reciente análisis de FWD.us destaca que el 45 % de los solicitantes de DACA aprobados estaban matriculados en la escuela secundaria o la universidad, mientras el 60% participaba en la fuerza de trabajo.

“Para este primer grupo, sólo un poco más de dos tercios (77%) se habían graduado de la escuela secundaria y aproximadamente un tercio (35%) había obtenido alguna educación universitaria”, indica el informe. “Como muchos estaban en la escuela o recién comenzaban sus carreras, los beneficiarios de DACA obtuvieron un ingreso promedio de solo $ 4,000 por año”.

Esos datos, en el undécimo aniversario, han cambiado considerablemente.

“La gran mayoría (al menos el 86 %) de este grupo inicial de beneficiarios de DACA de 2012 ahora participa en la fuerza laboral, mientras que una pequeña parte está inscrita en un programa universitario o universitario (menos del 10 %)”, se indica.

El reporte indica que el 99% de los ‘dreamers’ se graduó de la escuela secundaria y aproximadamente el 48% ha obtenido al menos alguna educación universitaria.

“Esta primera cohorte de beneficiarios de DACA ha multiplicado por siete su ingreso medio desde 2012, y desde el inicio de DACA ha aportado $108,000 millones a la economía, así como $33,000 millones en impuestos combinados”, se especifica.

El 39% de los beneficiarios de DACA se han casado y el 48% tiene al menos un hijo en el hogar.

“DACA ha sido un éxito indiscutible para sus beneficiarios, sus familiares y para todos los estadounidenses”, destacó el presidente de FWD.us, Todd Schulte.

Sin embargo, Schulte acusa al Congreso de haber fracasado para ofrecer una protección permanente a los ‘dreamers’.

“Con el programa bajo grave amenaza en los tribunales, es imperativo que el presidente, los gobernadores, alcaldes, empleadores y otros reaccionen y empiecen a tomar medidas de inmediato para salvaguardar los derechos y la seguridad de estas extraordinarias personas antes de que sea demasiado tarde”, acotó Schulte.

El expresidente Barack Obama creo DACA para proteger a los ‘dreamers’ en 2012. / FOTO: Win McNamee/Getty Images

El presidente Biden critica al Congreso

Si bien el presidente Joe Biden defiende DACA, creado cuando él fue vicepresidente, también se volvió a lanzar contra el Congreso, debido a una falta de acción definitiva.

“Hace once años en este día, el presidente Obama y yo anunciamos el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para permitir que los jóvenes vivan y trabajen en el único país al que han llamado hogar”, destacó Biden.

Destacó que una primera versión del Dream Act fue presentada al Congreso por el senador Dick Durbin (Illinois) y el exsenador republicano Orrin Hatch (Utah).

“Desde entonces, el proyecto de ley ha sido defendido por coaliciones bipartidistas de legisladores, líderes y organizaciones empresariales y educativas, y la abrumadora mayoría del público estadounidense. Pero en cada oportunidad, el Congreso no ha actuado”, dijo el presidente Biden.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, destacó que los ‘dreamers’ aportan en varios aspectos a la vida de EE.UU., como maestros, enfermeros, bomberos y hasta entrenadores de ligas menores.

“Insto encarecidamente al Congreso a que finalmente brinde a los dreamers el apoyo que merecen”, dijo Mayorkas. “Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional continuará abogando en nombre de los beneficiarios de DACA todos los días, en los tribunales y a través de nuestras acciones”.