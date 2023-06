Galaxy Fold 5: así se verá el próximo teléfono plegable de Samsung

Una filtración reveló detalles sobre cómo será el tan esperado Samsung Galaxy Fold 5, el próximo teléfono plegable de la reconocida compañía surcoreana. Lo más destacado de estos nuevos dispositivos es su revolucionaria bisagra con un estilo de “gota de agua”, que reduce notablemente la apariencia del pliegue en la pantalla. Esta innovación representa un gran avance en la tecnología de pantallas plegables y promete ofrecer una experiencia visual más inmersiva y sin interrupciones. It seems like the #GalaxyZFold5 will fold flat. Good, but I think it's more important to make it thinner than if it folds or not flat/

Parece que el Galaxy Z Fold 5 se cerrará plano. Bien, pero creo que es más importante que sea más delgado en vez de si se cierra o no plano pic.twitter.com/PId8ufNfsO — Juan Garzon (@onegarzon) June 15, 2023

Se espera que el Galaxy Fold 5 sea presentado el próximo mes, generando gran expectativa entre los entusiastas de la marca y los amantes de la tecnología. A diferencia de otros teléfonos plegables en el mercado, este dispositivo será capaz de cerrarse completamente, logrando un aspecto prácticamente plano. Este logro es impresionante y hasta ahora ningún otro teléfono de Samsung o de la competencia ha conseguido alcanzarlo.

En cuanto a las especificaciones técnicas, se espera que el Galaxy Fold 5 cuente con una pantalla Full HD+ de 6.2 pulgadas, brindando una calidad de imagen excepcional y una amplia área de visualización para disfrutar de contenido multimedia y realizar tareas diarias con comodidad.

En el corazón de este dispositivo se encontrará un potente chip Snapdragon 8 Gen 2, similar al que se encuentra presente en los aclamados Galaxy S23. Esto garantiza un rendimiento excepcional y una capacidad de respuesta fluida en todas las tareas, desde la navegación por internet hasta el uso de aplicaciones exigentes.

La batería del Galaxy Fold 5 será de 4,400 mAh, con capacidad de carga rápida de 45 W y carga inalámbrica de 25W. Esto asegura que el dispositivo se mantenga encendido durante todo el día y que la carga sea rápida y conveniente, sin interrupciones en la productividad o el entretenimiento.

En el apartado fotográfico, el Galaxy Fold 5 contará con una cámara principal de 50 MP, una cámara ultra ancha de 12 MP y una cámara de teleobjetivo de 10 MP, lo que permitirá capturar imágenes impresionantes con gran detalle y nitidez. Además, contará con cámaras frontales de 12 MP tanto para el uso abierto como cerrado, brindando una experiencia completa para las videollamadas y las selfies.

