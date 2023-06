Javier Aguirre y Jaime Lozano no ven con malos ojos dirigir en la MLS

El fútbol de Estados Unidos sigue generando miradas en la Concacaf. La MLS sedujo a grandes futbolistas en el último tiempo. El torneo estadounidense espera con ansias la llegada de Lionel Messi al Inter Miami. Pero los entrenadores también son seducidos por el crecimiento del torneo, especialmente los mexicanos Jaime Lozano y Javier Aguirre.

“Jimmy” reveló su interés por sentarse en un banquillo de la MLS. El joven estratega mexicano se encuentra actualmente sin equipo luego de su último paso por los Rayos del Necaxa. Pero Lozano considera que es complicado hacerse con un puesto en el torneo.

“He querido entrar a MLS, me encantaría dirigir ahí. Se me hace una gran liga, competitiva y que está creciendo. Me encantaría como proyecto profesional y de vida. Es complicadísimo entrar si no tuviste carrera ahí”, dijo Lozano en una entrevista con FutVox, recopilada por Fútbol Total MX.

Lozano en el banquillo del Necaxa. Alejandro Gutiérrez Mora- Imago7.

Javier Aguirre también se dejó “enamorar”

El Vasco actualmente es el entrenador del Mallorca de España. El experimentado entrenador mexicano cuenta con una extensa trayectoria en los banquillos. Jaime Lozano reveló que incluso a él se le ha hecho complicado ser tomado en cuenta como una opción para un equipo de la MLS.

“Alguna vez lo hablé con Javier Aguirre cuando dirigía al Monterrey en México. Me dijo ‘Jimmy, que anduviste ahí en unas entrevistas con MLS’. Le dije que sí, pero es difícil. Me dijo: ‘Yo tengo años queriendo entrar y no nos quieren, wey’. Es bastante complicado”, recordó Lozano.

Javier Aguirre, entrenador mexicano del RCD Mallorca en España. JAVIER SORIANO- Getty Images.

A diferencia de Lozano, Javier Aguirre cuenta con una experiencia mucho más amplia en los banquillos. El estratega mexicano ha dirigido en España, México, Japón, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Aún así, el Vasco no ha sido tentado por la MLS y su “soccer”.

Sigue leyendo:

· “Yo no estoy en el fútbol por dinero”: el fuerte rechazo de Jaime Lozano a la directiva de Pumas de la UNAM

· Carlos Vela y Los Angeles FC fueron sorprendidos por el Houston Dynamo de Héctor Herrera

· Javier Aguirre explicó las razones que no lo llevaron a las Águilas del América