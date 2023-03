“Yo no estoy en el fútbol por dinero”: el fuerte rechazo de Jaime Lozano a la directiva de Pumas de la UNAM

Pumas de la UNAM ha estado envuelto en complicados panoramas deportivos. En primera instancia, el club tuvo que calmar los disgustos tras el presunto caso del violación de su exjugador Dani Alves. Pero en el aspecto deportivo también dieron tumbos, sobretodo para contratar a un entrenador. Jaime Lozano era uno de los candidatos, pero “Jimmy” nunca llegó.

El joven estratega fue muy pretendido en el pasado. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF), lo quería para las categorías menores y Pumas de la UNAM tenía intenciones de darle todas las herramientas para iniciar un proyecto con miras al futuro. Pero ninguna de las propuestas motivaron a “Jimmy”.

¿Por qué Jaime Lozano no aceptó a Pumas de la UNAM?

En medio de las especulaciones por el rechazo de Jaime Lozano, surgió el tema económico. Los reportes señalaban que el joven estratega mexicano no habría quedado muy conforme con el incentivo monetario, pero el propio Jaime Lozano se encargó de descartar dicha teoría.

“Hubo un acercamiento, un pequeño acercamiento. No tuve la oportunidad de presentar un proyecto como tal, algunos aficionados hablaron del dinero, pero yo no estoy en el fútbol por dinero. Afortunadamente lo poco o mucho que pude hacer como jugador me da para vivir tranquilamente. Nunca ha sido una prioridad para mí, al final voy a ir a donde los valores de la institución y el club concuerden con los míos”, aclaró Lozano en una entrevista con Marca Claro.

Jaime Lozano: “Si hubo un pequeño acercamiento (con Pumas) No tuve la oportunidad de presentar un proyecto como tal, tampoco fue cuestión de dinero, yo no estoy en el fútbol por dinero" pic.twitter.com/QKXo85gbQ9 — Los del Pedregal (@losdelpedregal) March 9, 2023

Jaime Lozano se visualiza en Pumas de la UNAM

A pesar de que Jaime Lozano decidió que no era el momento de asumir el banquillo de Los del Pedregal, “Jimmy” ilusionó a los aficionados del club al visualizarse en el banquillo de Pumas de la UNAM.

“Sé que algún día me tocará estar ahí, y al que le toque estar ahora que lo disfrute y aproveche que esto es fútbol y a final de cuentas sabemos que hay mutuo cariño, por no decir amor, de las dos partes”, agregó. “Todos lo saben y yo lo sé, algún día me tocará estar ahí (dirigiendo a Pumas)”



– Jaime Lozano, ayer en entrevista con @ClaroSports



En serio no sé qué chingados espera @PumasMX para ya darle al equipo mañana mismo. pic.twitter.com/zcQVLxkLeB— Mister Pumas (@misterpumas) March 9, 2023

