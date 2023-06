Santi Giménez se sinceró ante la humillación del Tri: “No estuvimos a la altura de Estados Unidos”

México perdió 0-3 ante Estados Unidos en la semifinal de la Liga de Naciones de Concacaf en un partido que terminó con polémica debido al grito homofóbico de los aficionados y la tarjeta roja de César Montes. Santiago Giménez, delantero del Tri, reconoce que el equipo mexicano “no ha estado a la altura” y que hay que mejorar muchas cosas.

El seleccionado mexicano fue humillado ante un equipo de EE UU que se acostumbró a derrotar a México. Santi detalló en declaraciones tras el partido lo que sintió tras la humillación y lo que deben hacer ahora.

“Creo que teníamos que dar las explicaciones en el campo y no las dimos. No estuvimos a la altura de Estados Unidos, que desde el primer minuto intentó ganar. Nosotros no tuvimos esa intención y así no podemos ganar un partido”, señaló el delantero tras el partido.

México lleva casi cuatro años sin doblegar a su gran rival y acumula una espantosa racha de dos empates y cuatro derrotas en sus últimos seis enfrentamientos (incluidas las finales perdidas de la Copa Oro y la Liga de Naciones en 2021).

“Creo que debemos mejorar muchas cosas, sobre todo empezando con los jugadores. Creo que tenemos que mejorar en el trabajo del día a día”, dijo.

Guillermo Ochoa reconoce la dura derrota

Guillermo “Memo” Ochoa fue otro de los jugadores que admitió la dura derrota tanto para los jugadores como para los aficionados.

“Tenemos que acoplarnos lo más rápido posible a este nuevo sistema. Las cosas, por supuesto, no salieron nada bien en el día de hoy. Es una derrota que nos duele, que no es fácil de digerir, y lo sentimos por la afición. Nos duele a nosotros, sé lo que siente la afición mexicana”, expresó el guardameta del Salernitana.

La segunda mitad del encuentro estuvo repleta de polémicas, acabó con dos expulsados por equipo y además el partido fue suspendido cuando todavía quedaban unos minutos por disputarse en el descuento de la segunda parte debido a los gritos homófobos que se escucharon en las gradas.

Tras esta dura derrota, el proyecto de Diego Cocca quedará en veremos de cara a lo que será la Copa Oro durante junio y julio. Cocca apenas asumió tras la partida de Diego Martino en enero y el argentino parece no haber encontrado el ritmo en el Tri.

