¿Los aficionados mexicanos están en contra de Diego Cocca?

Ya comienzan los murmullos entorno a la gestión de Diego Cocca en la Selección Mexicana. El propio estratega argentino es quien considera que ya hay personas que esperan que salga del banquillo de El Tri. El exestratega de Tigres de la UANL está a las puertas de uno de los partidos más importantes en el comienzo de su ciclo ante Estados Unidos.

“Tenemos ganas, compromiso, pero poco trabajo. Pero con ganas y voluntad se pueden hacer milagros. Hay más que quieren que me vaya, que los que (quieren) me quede. El resultado se va a ver. Si hay compromiso”, dijo Cocca en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

Diego Cocca ha dirigido cinco partidos en la Selección Mexicana. Surinam, Jamaica, Estados Unidos, Guatemala y Camerún han sido sus rivales. A pesar de que el argentino acumula un registro de tres empates y dos derrotas, los duelos de El Tri han dejado más dudas que certezas. Sin embargo, no está de más mencionar que el seleccionador no ha contado con todas las piezas completas en sus convocatorias.

“Sé donde estoy parado. Sé la silla que ocupo. No me critican a mí, sino al técnico, el proceso anterior, y necesitan a alguien a quien echarle la culpa. No fui a Qatar, eso está claro, pero acepto el lugar donde estoy, entiendo la gente y lo que están diciendo. Por eso me contrataron. Los que me contrataron confían en mí y con tiempo, ojalá pueda tener tiempo y trabajo, nos irá mejor”, explicó.

Diego Cocca en conferencia de prensa previo al partido de El Tri. Etzel Espinosa-Imago 7.

Diego Cocca al Mundial de 2026

A pesar de que el argentino considera qué hay más personas que lo quieren fuera de Él Tri, Cocca espera poder llegar al Mundial de 2026. México, con la Copa del Mundo desarrollándose en su país, tiene la responsabilidad de lavar su mala imagen dejada en el Mundial de Qatar 2022. El estratega argentino espera mantenerse en el banquillo hasta el desarrollo de aquel torneo.

“Dios quiera que no. Sueño con el 2026… Ir a un Mundial. Cada paso es importante. Estamos con todas las ganas y poniendo el trabajo y la buena onda, la actitud positiva para poder ganar. Sigo creyendo en el trabajo y la evolución del tiempo y en crecer juntos”, concluyó.

