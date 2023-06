Trump ofreció “Comida para todos” en un restaurante de Miami y se fue sin pagar

Donald Trump visitó el famoso restaurante cubano Versailles en Miami, después de acudir ante el tribunal federal de la ciudad el martes por el caso de los documentos clasificados, y declaró a una multitud de admiradores “¡Comida para todos!”, dentro del restaurante.

Pero el expresidente no cumplió lo prometido, según Miami New Times, a pesar de que sus partidarios en el restaurante también le desearon un feliz cumpleaños, un día antes de la fecha en que cumplió 77 años, porque Trump no pagó la cuenta pese a lo que ofreció.

Citando a “una fuente bien informada”, Miami New Times dijo que la visita de Trump duró aproximadamente 10 minutos, sin dejar tiempo para mucho más que estrechar la mano y saludar. Ni el restaurante ni la campaña de Trump respondieron a ese medio sobre una solicitud de comentarios.

Los defensores de Trump en Twitter comentaron que solo dijo que habría comida para todos en el restaurante, no que él la compraría.

Trump había abandonado un poco antes la sede de los tribunales federales de Miami, tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, hallados en su casa de Florida durante un registro realizado en 2022.

