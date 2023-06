Imputan a campeón del mundo Gonzalo Montiel por abuso sexual agravado

Gonzalo Montiel, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, fue imputado por el cargo de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas” por un hecho ocurrido en 2019 en la residencia de la familia Montiel.

Raquel Hermida, abogada de la víctima, aseguró que el futbolista de la selección argentina se presentó el 15 de junio en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza, a cargo del Dr. Luis Alberto Brogna, donde declaró y tomó conocimiento de sus derechos como imputado.

¿Qué ocurrió?

Según reportes, Montiel reconoció haber tenido relaciones sexuales con la presunta víctima de maneras consentida meses atrás antes de la noche del suceso.

Durante la noche de la agresión, había una fiesta en la casa de la familia de Montiel. El futbolista dejó la fiesta un momento para llevar a sus amigos a casa y cuando regresó la víctima había sido agredida y lo responsabilizó a él por no cuidarla.

BUDAPEST, HUNGARY – MAY 31: Gonzalo Montiel of Sevilla FC celebrates scoring the sides winning penalty in the penalty shoot out during the UEFA Europa League 2022/23 final match between Sevilla FC and AS Roma at Puskas Arena on May 31, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

“Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado. Yo no entendía a qué se refería”, ha recordado. “Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa y que antes habían estado en el coche de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa”, agregó antes de confesar que no conocía a ese tal Alexis.

Alexis Acosta es la identidad del presunto agresor sexual. Aunque la víctima y su abogada han manifestado que no conocen a Alexis ni han reconocido a los presuntos otros dos agresores.

El 31 de marzo de 2023, la víctima habló sobre los detalles del día de su agresión. Explicó que Montiel fue la última persona que vio antes de desmayarse y que despertó en la casa de los Montiel con la ropa desgarrada, barro y con varios hematomas.

“Es una denuncia complicada, porque fue abuso sexual agravado con acceso carnal. Ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso. Pero a raíz del primer análisis médico que le hicieron en un centro de salud, sabemos que hubo acceso carnal”, dijo la abogada.

Sigue leyendo:

“Ya no es mexicano”: critican al Tecatito Corona por una entrevista en la que habló con acento andaluz

Denuncian al campeón del mundo Gonzalo Montiel por abuso sexual

Sevilla campeón de la Europa League: Con Gonzalo Montiel como héroe desde los 11 pasos, los blanquirrojos derrotaron a la Roma de Mourinho en tanda de penales