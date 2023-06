Diego Cocca se sincera tras derrota ante Estados Unidos: “Estoy consciente de que es una silla para ser criticado”

Diego Cocca, entrenador de México, habló frente a la prensa tras la derrota ante Estados Unidos en el que muchos exponen que su trabajo podría estar en la cuerda floja. Cocca aseguró que sabe que será criticado ante los malos rendimientos, pero que su meta es sacar adelante al equipo.

“Estoy orgulloso de ser entrenador de México. Estoy consciente de que es una silla para ser criticado. Que todo lo malo que ocurra será culpa mía, lo sé. Lo he vivido en clubes, y lo que me mueve, lo que me motiva, es que si en clubes hemos podido cambiar esa mentalidad (en jugadores y directivos) y hacer felices a unos cuantos, imagínate si desde la Selección de México podemos hacer felices a 140 millones de personas, en un país en el que me ha dado mucho, y así lo siento y lo transmito a mis jugadores”, expresó el técnico argentino.

Coca también habló sobre la dificultad de los procesos de los técnicos de la selección mexicana como ocurrió con Gerardo Tata Martino y Osorio.

“Ya lo he vivido cuando estaba en México, con el Tata Martino y con Osorio. He visto y he evidenciado esas críticas que seguramente no eran ciertas o justas. Acá se trata de entender las cosas como son. Por eso, se trata de entender cómo fue el partido contra Estados Unidos, qué hicimos mal y crecer para estar a la altura a corto plazo contra Estados Unidos para poder tener una revancha”, continuó.

El entrenador del Tri aseguró que ningún directivo lo llamó por el mal rendimiento del equipo tras la goleada de Estados Unidos y que está justo donde quiere estar para sacar al equipo adelante.

“Estoy donde quiero estar, consciente del entorno y la periferia y lo que significa ganar un partido con la Selección de México, y que los jugadores salgan convencidos a la cancha de lo que están haciendo”, indicó.

