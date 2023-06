En ajustado enterizo Cardi B mueve su cuerpo al hacer un sensual twerking a bordo de un auto

Cardi B siempre llama la atención por sus improvisadas coreografías, y ahora compartió con sus seguidores en Instagram un video que la muestra a bordo de un auto y de camino a un evento de una estación de radio en Atlanta, Georgia, para después lucir su retaguardia mientras hace un sensual twerking, usando un enterizo color menta. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

A su llegada a la arena donde se presentaría y con ese ajustado atuendo, la rapper de 30 años (cuyo verdadero nombre es Belcalis Marlenis Almánzar) presumió al máximo sus caderas mientras caminaba como si se encontrara en una pasarela; los que ahí se encontraban no dejaban de mirarla. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Aunque Cardi aún no anuncia su esperado segundo álbum, ella no deja de lanzar sencillos en colaboración. Ahora promociona “Put it on da floor again”, un dueto con Latto cuyo videoclip ha sido todo un éxito en YouTube, pues ya ha superado los 17 millones de vistas.

