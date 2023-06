En pleno concierto Bebe Rexha es golpeada en el rostro con un teléfono

La noche del domingo, durante un concierto de Bebe Rexha en Nueva York, una persona en el público lanzó al escenario un teléfono celular, el cual impactó en el rostro de la cantante, provocando que ésta se desplomara y fuera atendida de inmediato por miembros de seguridad.

Un video compartido en Twitter por Alex Chavez muestra el momento en el que Rexha recibe el golpe; hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad del responsable, pero según fuentes la herida en el pómulo de la artista (quien ya está recuperándose) requirió de tres puntadas.

Absolutely great show ruined by a fan throwing their phone at @BebeRexha hopefully she is ok after that pic.twitter.com/4eBScgurv5 — Alex Chavez (@captiv_8_) June 19, 2023

Bebe Rexha ha tenido mucho éxito con su gira Best f*n night of my life, con la que se ha presentado en clubes desde mayo. Los fans de la cantante han recurrido a las redes sociales para expresar su descontento por este tipo de incidentes; Ross Bernaud publicó otro clip en el que ella aparece abandonando el escenario, y lo complementó con el mensaje: “Todos estábamos pasando un buen rato, quiero decir, ¿quién podría hacer eso? Esperamos que estés bien”. This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023

