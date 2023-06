Crean hidrogel capaz de absorber agua del aire en el desierto

Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos desarrollaron un innovador material superabsorbente y de bajo costo capaz de absorber cantidades “récord” de agua del aire desértico.

De acuerdo con la institución, se trata de un innovador hidrogel transparente en forma de burbuja que posee propiedades altamente absorbentes en para extraer vapor de aire en condiciones muy áridas, ubicándolo como un avance con el potencial para mitigar problemas de abastecimiento de agua en las zonas más áridas de nuestro planeta.

This salty gel could harvest water from desert air: A new material developed by MIT engineers exhibits "record-breaking" vapor absorption.

