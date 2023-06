Padre de David Benavídez prefiere a Dmitry Bivol o Jaime Munguía antes que a David Morrell

Luego de confirmarse que David Benavídez y David Morrell tienen un acuerdo para pelear en octubre o noviembre, José Benavídez Sr. expresó que le gustaría que su hijo pelee con Jaime Munguía o Dmitry Bivol que con el cubano porque piensa que le hace falta experiencia y no es tan conocido como el ruso y el mexicano en estos momentos.

En una entrevista con MillCity Boxing, el padre y entrenador del Monstruo Mexicano indicó que, aunque sabe que su hijo puede vencerlo, Morrell necesita dos o tres peleas más para volverse más peligroso y así el enfrentamiento entre ambos se tornaría aún más interesante en el futuro.

“Me encantaría que peleara contra David Morrell, pero David Morrell aún no está allí, en mi opinión. Necesita un poco más de fans. Tal vez como dos o tres peleas más (esté listo). En esas dos o tres peleas más, también se volverá más peligroso, aunque nosotros pelearíamos con él desde ya, no hay problema. Creo que David puede detenerlo, pero como en dos o tres peleas, este tipo será super talentoso. Está aprendiendo mucho. Está adquiriendo más experiencia. Se está volviendo más y más fuerte”, dijo.

Por ello, José Benavídez Sr. está convencido de que una pelea de David Benavídez con Jaime Munguía atraería toda la atención de los fanáticos aztecas y definiría al mejor del peso supermediano. En cambio, con Dmitry Bivol podría ser aún más interesante porque, en su opinión, se vendería como “la venganza de los mexicanos”, ya que el ruso venció a Canelo Álvarez y a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

“Creo que Munguía tiene la gente. Le robará toda la afición al Canelo también al enfrentar a David Benavídez. Dos grandes mexicanos a la porra. Demostraremos quién es el mejor mexicano en 168”, expresó.

“Si eso no sucede, me encantaría hacer la venganza contra Bivol. Bivol es el asesino mexicano ahora, a mis ojos. Él jodió a Canelo, jodió a Zurdo Ramírez. Así que imagínense si pelea contra David (Benavídez). Esa es una pelea más grande que Canelo, para ser honesto. El título me encantaría para esa pelea (entre Benavídez y Bivol) sería ‘La venganza de los mexicanos’ o algo así. Imagínate si también le gana a David. Pero también, si vencemos a Bivol, eso también nos coloca en un lugar más grande y mejor. Exacto y ni siquiera tuvimos que enfrentar a Canelo. A la mie*** Canelo. Creo que deberíamos subir y pelear en 175 contra Bivol. Aproveche esa oportunidad y luego regrese a 168 o vaya con Beterbiev”, agregó.

David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés. Por su parte, el campeón regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), David Morrell solo tiene ocho peleas como profesional y las ha ganado todas, siete de ellas por nocaut.

Sigue leyendo:

· David Benavídez enfrentará a David Morrell en octubre o noviembre: “Tenemos un acuerdo”

· El cubano David Morrell Jr. demuestra su brutal poder al destruir a Yamaguchi Falcao y luego pide una pelea con David Benavídez

· David Morrell insiste en pelea con David Benavídez: “No más excusas”