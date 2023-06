¿Vestuario roto dentro de El Tri? Johan Vásquez mostró su disconformidad en la selección mexicana

La selección mexicana no pasa por un buen momento administrativo y mucho menos deportivo. El Tri acaba de sufrir un gran sacudida en el banquillo con la salida de Diego Cocca, pero en el camerino también habrían caras largas por las decisiones de partido. Johan Vásquez no ocultó su molestia por su falta de participación con México.

El joven futbolista del Genoa no ha tenido mucha suerte en el fútbol italiano. El mexicano sufrió dos descensos en dos temporadas, pero ha acumulado buenos minutos en la Serie A. Sin embargo esto no le ha permitido hacerse con un hueco en el once inicial de El Tri y Vásquez no está conforme con ello.

“Me causa un poco de molestia. Obviamente que todos queremos jugar; me acuerdo que cuando estaba en México no jugaba cuando venía a la Selección, me decía a mí mismo que trataría de ir a Europa para ganar esa jerarquía, hoy en día no cambia esa situación y ya no sé qué hacer la verdad“, explicó Vásquez tras el partido de México contra Panamá.

Johan Vásquez ESTÁ MOLESTO con Diego Cocca y @miseleccionmx por no tener minutos ❌



– "No soy Rafa Marquez, tengo que aceptar la realidad y la situación".



– "Yo dije 'intentaré ir a Europa para ganarme esa jerarquía' y la situación no cambia.



El ambiente en la Selección no… pic.twitter.com/yZRMawCdUq — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) June 19, 2023

Johan Vásquez formó parte de la convocatoria azteca para la Liga de Naciones de la Concacaf, pero sólo tuvo la posibilidad de jugar el último partido, por el tercer lugar del torneo, ante la selección panameña. El joven central del Genoa se mostró frustrado, pues considera que ha realizado grandes sacrificios para que sea tomado más en cuenta con El Tri.

“Soy un jugador que sumo, pero no soy Rafa Márquez para cambiar la situación (…) No sabría porque podría decir que es falta de calidad, la verdad no lo sé, lo que sí puedo decirte es que me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas o Rayados, yo sé que no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas“, reconoció.

¿Cuántos partidos ha jugado Johan Vásquez con México?

El exjugador de Pumas de la UNAM ya venía siendo considerado desde el ciclo de Gerardo Martino. Sin embargo, desde su debut en 2019, Johan Vásquez solo acumula 8 partidos con El Tri, entre ellos dos partidos contra Estados Unidos. El defensor de 24 años acumula 685 minutos dentro del campo y un gol en su carrera con la camiseta mexicana.

