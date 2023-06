Defienden a Diego Cocca y se burlan de El Tri: aficionados argentinos reaccionan a la turbulencia de la Selección de México

La Selección Mexicana sigue nadando en mares muy turbulentos. El Tri, que no venía desarrollando un fútbol muy vistoso, decidió salir de Diego Cocca. El estratega argentino solo estuvo cuatro meses en el cargo. Jaime Lozano fue el elegido como su sustituto. A través de las redes sociales los aficionados argentinos cuestionaron la gestión de la federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Este mensaje va directo a la gente, a la afición, sin filtros. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles (…) Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos (…) Por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Hoy ya no tenemos tiempo que perder“, explicó el presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez.

Diego Cocca solo tuvo la oportunidad de dirigir siete partidos en el banquillo de México. El estratega sudamericano obtuvo victorias ante Surinam, Guatemala y Panamá; empates ante Jamaica, Estados Unidos y Camerún; además de una derrota que fue recientemente ante el conjunto de las Barras y las Estrellas.

La Selección Mexicana corta un proceso que tenía como objetivo el Mundial de 2026. No está de más mencionar que este puesto de emergencia tomado por Jaime Lozano se genera a solo cinco días del debut de México en la Copa Oro antes Honduras.

La reacción de los aficionados argentinos

A través de las redes sociales, varios medios argentinos difundieron la información de la salida de Diego Cocca de la Selección Mexicana. Entre las reacciones muchas concordaban en que la decisión era muy prematura y que por solo perder un partido echaban a la basura un proceso completo. Algunos usurarios aprovecharon el momento para poner en tela de juicio la grandeza de México. 🇦🇷⭐⭐⭐🇲🇽🤔🤔🤔🤏jajaja!— Argentino tricampeón (@KILLIAN83913006) June 19, 2023 Perdió 1 solo partido y lo echaron,no saben nada d e fútbol— Flavia Alejandra Maillard (@FlaviaA90697964) June 19, 2023 Como siempre 🤏— Ann ⭐⭐⭐ (@angelar2691) June 20, 2023 Por más que pongan a Copperfiel no van a hace jugar bien a la selección mexicana— unión por la plata (@Juanmaga1978) June 19, 2023 como te gana alguien que le dice soccer al futbol— skiny tony (@tomicvp) June 19, 2023 Los hicimos pedazos pic.twitter.com/jX8urXhmhd— Andrés Yossen ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) June 19, 2023 El problema no son los técnicos. Sino que los mexicanos nacieron con los pies cruzados, tienen muchos habitantes, y no llegan a juntar 11 jugadores para aspirar algo en las verdaderas competiciones.— bola de nieve (@RCrionae) June 19, 2023 Los mexicanos saben de fútbol como yo de física cuántica— Chicho Cavs (@CavsChicho2) June 19, 2023

