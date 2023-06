“No hay nada que ocultar”: Diego Cocca rompió el silencio y habló tras ser echado de la Selección de México

La Selección de México se quedó sin entrenador luego de darse a conocer la salida de Diego Cocca, entrenador que poco duró en el mando del combinado nacional. Ahora, gracias a una entrevista de TV Azteca, se pudo saber que fue lo que sucedió desde la misma boca del entrenador argentino con pasado en Atlas y Tigres.

En un video difundido en redes sociales de dicha fuente, el argentino Diego Cocca fue cuestionado sobre su salida del equipo nacional y fue ahí comenzó y dijo:

“Desde el primer día manifestamos siempre transmitir las cosas que pasan y no hay nada que ocultar. Hoy por la mañana me dijeron que habían tomado la decisión de que dejábamos de ser cuerpo técnico de la Selección. Ante esas decisiones no hay mucho que hacer, hablamos con los jugadores y le explicamos”, comentó en diálogo con Tv Azteca.

Diego Cocca en su último partido con México. Foto: Ethan Miller – Getty Images.

“Yo quería transmitirlo para que la gente sepa lo que pasó, fue una decisión por parte de la Federación. Estoy triste, queríamos formar parte de la Selección, nos sentíamos muy orgullosos y felices. Estábamos convencidos del proyecto, habíamos bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con ellos”, agregó Cocca.

“Era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos querían, con tiempo y paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo y paciencia”, cerró el ahora exentrenador de la Selección de México.

El ciclo de Diego Cocca, que cuando fue nombrado director técnico de México tenía el cartel del bicampeón de la Liga MX con Atlas de Guadalajara, quedó con solo tres victorias, tres empates y tan solo una derrota; la encajada ante la Selección de Estados Unidos que terminó echando a Cocca de su puesto.

Sin duda alguna, la salida de Cocca fue un duro golpe por el cartel que tenía con su pasado en la Liga MX. Sin embargo, fuente explican que ya se manejan diferentes nombres para suplir la baja del entrenador argentino de cara a las próximas competencias.

Diego Cocca, exentrenador de la Selección de México. Foto: Fernando de Dios – Getty Images.

