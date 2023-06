Ángela Aguilar demuestra su flexibilidad al practicar yoga y hasta se pone de cabeza

Foto: Victor Chavez for Estrella Media / Getty Images

Ángela Aguilar es muy disciplinada en sus compromisos profesionales como cantante, pero también en los deportes que practica. Ahora, a través de sus historias de Instagram compartió una foto en la que aparece de cabeza, asumiendo una pose de yoga con la que demostró su flexibilidad. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La artista mexicana tiene ya más de nueve millones de seguidores en esa red social, donde publica fotos que la muestran con sus vistosos y elegantes atuendos. Recientemente se dejó ver posando en un muro con estampado de espejos, mientras modelaba un vestido negro con anillos en los tirantes. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Ángela se encuentra promocionando su más reciente sencillo, que casualmente no es del género ranchero. Se trata de una colaboración con el DJ Steve Aoki titulada “Invítame a un café”, que es un cover bailable al clásico de Rocío Dúrcal “La gata bajo la lluvia”. El videoclip del track lleva ya más de 800,000 vistas en YouTube.

