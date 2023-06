Colaboración entre Marvel y la MLS nos entrega mercancía inspirada en los superhéroes para el AllStar

Major League Soccer (MLS), la marca de ropa Adidas y Marvel han anunciado una colaboración entres las marcas que hará que los legendarios superhéroes de Marvel digan presente en diferentes objetos de la MLS, todo esto durante todo el verano.

Mediante esta colaboración, las tres marcas involucradas celebrarán un período de tremendo impulso detrás del fútbol en América del Norte. Además, se cree que gracias a esto se puede dar nuevas formas para que tanto los fanáticos de la MLS como de Marvel se involucren con el deporte y los personajes que aman.

“La colaboración entre Major League Soccer y Adidas Marvel captura el espíritu único, la actitud segura y el entorno diverso que representa el deporte del fútbol”, dijo Rachel Hoagland, vicepresidenta sénior de Productos de Consumo de la MLS.

“La Liga continúa reinventando nuestras ofertas de productos para que los fanáticos puedan celebrar a los equipos y jugadores que aman de nuevas maneras. Esta colección especial es la última evolución del compromiso de la Liga de destacar la creatividad en nuestro deporte y conectar el fútbol con ofertas de moda progresiva”, agregó en un comunicado de prensa.

En los uniformes podemos ver como tiene inspiración en los superhéroes, y se lanza oficialmente hoy con una chaqueta de calentamiento, pantalones y un balón oficial inspirados en los Vengadores que se usarán durante el MLS All-Star Game el 19 de julio en Audi Field en D.C.

No obstante, hay que tener en cuenta que esto no será lo único, pues esta colección continuará durante todo el verano. Durante el mes de junio, también se presentarán camisetas de calentamiento unisex con el tema del Capitán América, al igual que otras playeras inspiradas en los Vengadores en agosto como parte de los esfuerzos de la Liga y Continental Tire para crear conciencia y recaudar fondos durante el mes de Concientización sobre el cáncer infantil en septiembre.

Para adquirir alguna de estas piezas inspiradas en Marvel deberemos usar los servicios de la MLSstore.com, tiendas minoristas seleccionadas de la MLS y en el sitio en las tiendas minoristas de la Liga en el área metropolitana de D.C.

¡Será un #MLSAllStar heróico! ✨



(superpoderes se venden por separado)— MLS Español (@MLSes) June 21, 2023

Sigue leyendo:

. Entradas para ver el posible debut de Lionel Messi ante Cruz Azul alcanzó los $1,000 dólares en reventa

. Chicharito Hernández se pierde el resto de la temporada de la MLS por lesión, confirmó el LA Galaxy

. Extranjero de Tigres podría llegar a LA Galaxy para reemplazar a un lesionado ‘Chicharito’ Hernández en la MLS