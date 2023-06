Extranjero que hace vida en Tigres podría llegar a LA Galaxy para reemplazar a un lesionado ‘Chicharito’ Hernández en la MLS

LA Galaxy perdió a Javier ‘Chicharito’ Hernández por el resto de la temporada, un duro golpe para el equipo angelino que perdió a su goleador estrella debido a una lesión de rodilla. Como resultado, el equipo de la Major League Soccer ahora tiene que buscar un reemplazo de cara a la próxima ventana de transferencias.

Pero esta no será una tarea fácil, pues hay que tener en cuenta que la sanción impuesta por la liga por el fichaje de Cristian Pavón en el 2019 coloca cuesta arriba la tarea de la directiva angelina, quien no puede fichar jugadores no nacidos en Estados Unidos o Canadá durante este verano, aunque si pueden contratar a un jugador de otra nacionalidad o de otra liga si es agente libre.

Javier ‘Chicharito’ Hernández, delantero mexicano del LA Galaxy en la MLS. Foto: Ronald Martinez – Getty Images.

Es por este motivo que el uruguayo Nicolás López podría reemplazar a ‘Chicharito’, esto debido a que el delantero ya está en los últimos seis meses de contrato con los Tigres de la UANL. Además, el elemento no entraría en los planes del equipo y sería el ideal para aportar goles al equipo de Los Ángeles.

‘Diente’ López no tiene un buen andar en Tigres, pues anotó un gol en 11 partidos en la última campaña, números muy pobres y que le costaría su lugar con los felinos en la Liga MX. Solo el tiempo nos dirá si los diversos informes que se han visto desde México son reales y si López llega a Estados Unidos tras rescindir su contrato.

Nicolás ‘Diente’ López, jugador de Tigres de la UANL en la Liga MX. Foto: Jorge Mendoza – Imago 7.

