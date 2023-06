Igor Lichnovsky no jugará el Apertura 2023 con Tigres debido a que el equipo no tiene más plazas para extranjeros

Tigres de la UANL vendió a Yeferson Soteldo, situación que ayudó, pero no alivió todos los problemas que tiene el equipo con los jugadores no nacidos en México. Como resultado, Igor Lichnovsky no será registrado para el Apertura 2023 de la Liga MX, informó este martes Antonio Sancho.

“Por reglamento tenemos que registrar a 9 jugadores no formados en México y el que no será registrado es Igor, tenemos un plantel completo y seguimos igual”, detalló Sancho ante los medios de comunicación.

André-pierre Gignac (I) e Igor Lichnovsky (D)de Tigres celebran un gol anotado a los Pumas de la UNAM: Foto: Antonio Ojeda – EFE.

El director deportivo de Tigres de la UANL anunció así que el chileno no formará parte del plantel que utilizará Robert Dante Siboldi para el Apertura 2023, un golpe muy duro para el defensor, aunque hay que tener presente que ya se sabía que el cuerpo técnico pensaba que su baja no sería de gran importancia al nivel defensivo.

Hay que tener en cuenta que en las últimas horas también se ha hablado sobre la salida de Nicolás ‘Diente’ López, delantero uruguayo que también está en la rampa de salida para abandonar el equipo universitario para llegar a LA Galaxy de la Major League Soccer.

Números de Igor Lichnovsky en Tigres de la UANL

Lichnovksy llegó a Tigres como refuerzo para el Clausura 2022, por lo que el jugador de 29 años tuvo actividad en 52 partidos en todas las competencias y marcó solamente un gol, además de lograr el título del pasado Clausura 2023 de Liga MX.

Además, hay que tener presente que el cuadro regiomontano fue su tercer equipo dentro de la Liga MX tras su paso por Necaxa y Cruz Azul.

Igor Lichnovsky, durante el partido de vuelta de las Semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2023, entre los Esmeraldas del León y Tigres de la UANL, celebrado en el estadio León. Foto: Imago7/ Luis Cano

