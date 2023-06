Dmitry Bivol podría pelear con estos dos rivales británicos tras descartar a Canelo Álvarez y Artur Beterbiev

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, descartó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Artur Beterbiev como posibles oponentes de Dmitry Bivol y aseguró que tiene en mente dos rivales británicos que podría enfrentar el ruso en agosto o septiembre.

Aunque Bivol quiere pelear con Canelo Álvarez y Beterbiev, Hearn, en una entrevista con IFL TV, expresó que la revancha con el mexicano “está muerta para septiembre” y el ruso tiene una pelea programada con Callum Smith en agosto, por lo que no son opciones para él por ahora. Por ello, el promotor sugirió los nombres de Anthony Yarde y Dan Azeez.

“Obviamente, hay conversaciones en proceso (Canelo y Charlo). ¿Qué tan cerca están de cerrar? No lo sé, pero leyendo entre líneas parece que es la opción más avanzada para Canelo. Ya no estamos hablando más sobre una pelea con Bivol. Creo que esa pelea (Canelo y Bivol) está muerta para septiembre y tenemos un par de opciones adicionales. (…) Él quiere pelear con el ganador de Smith contra Beterbiev, pero esa pelea será en agosto. Entonces probablemente veremos a Bivol pelear también en agosto o comienzos de septiembre. Así que me gustaría que peleara con un británico, para ser honesto contigo. Me gustaría que peleara contra Anthony Yarde, o me gustaría que peleara contra Dan Azeez“, dijo.

“Creo que Dan Azeez es un agente libre, según tengo entendido. Así que podríamos hacerle una oferta para pelear contra Dmitry Bivol. Azeez es una gran historia. Se ha construido a sí mismo como campeón británico, de la Commonwealth y europeo. Anthony Yarde es una pelea que creo que es tremenda para Dmitry Bivol, y se ganó su oportunidad de pelear por otro título mundial a través de esa gran actuación contra Beterbiev. Entonces, creo que si estamos buscando un nombre británico para Dmitry Bivol, el próximo será Azeez o Yarde”, agregó

Anthony Yarde, de 31 años, viene de perder con Artur Beterbiev en enero por nocaut en el octavo asalto, pero le estaba dando una buena pelea al campeón ruso hasta que cometió un error. El británico cuenta con marca de 23 victorias y tres derrotas.

En cambio, Dan Azeez, de 33 años, venció a Thomas Faure, Rocky Fielding y Shakan Pitters, en sus últimas tres peleas, y está invicto igual que Bivol. El pugilista posee registro de 19 triunfos con 13 nocauts.

Anthony Yarde fue noqueado por Artur Beterbiev en el OVO Arena Wembley de Londres en enero. Foto: James Chance/Getty Images.

A pesar de que Dmitry Bivol sigue pidiendo una oportunidad de pelear por los títulos de Canelo Álvarez en 168 libras o Beterbiev en 175 libras, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se mantiene firme en su decisión de no sancionar duelos donde participen rusos e insta al pugilista a que haga una petición al organismo para que su caso pueda ser evaluado. Por lo tanto, tendrá que buscar otras opciones para regresar al ring.

Dmitry Bivol, de 32 años, es monarca de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida.

