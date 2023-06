Bob Arum asegura que Canelo Álvarez vs. David Benavídez es una pelea que vale la pena ver

Bob Arum, promotor de Top Rank, se unió a las diferentes personalidades del boxeo que quieren que Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. David Benavídez suceda pronto y aseguró que es una pelea que “vale la pena ver”.

En una entrevista con Fight Hype, Arum no quiso nombrar a su favorito para la pelea y alabó a ambos peleadores, pero indicó que Benavídez “está más fresco” que Canelo Álvarez.

“Benavídez es un peleador realmente bueno, y Canelo es un peleador realmente bueno. Benavídez está más fresco, pero es una gran pelea. Ahora, ¿quién ganaría? No lo sé, pero ciertamente es una pelea que vale la pena ver”, dijo.

“En realidad no, porque ninguno de los dos pelea por Top Rank, así que no es algo en lo que pasé mucho tiempo pensando. Eso es para ustedes, pero es una buena pelea. He observado a Benavídez, y es un boxeador fantástico, y todos conocemos la carrera que ha tenido Canelo”, expresó.

A pesar de que son muchas las personalidades del boxeo como Bob Arum y aficionados que quieren que esta pelea se lleve a cabo muy pronto, Canelo Álvarez no quiere enfrentar a David Benavídez. El tapatío no respondió a la oferta hecha por el equipo del Monstruo Mexicano, que al parecer era de $50 millones de dólares, y está buscando un oponente para septiembre.

Las negociaciones con Dmitry Bivol se estancaron porque no se pusieron de acuerdo en qué categoría enfrentarse y Badou Jack rechazó la pelea también por la cantidad de libras que tendría que bajar para disputar su cinturón de peso crucero. Solo Jermall Charlo es el único oponente, además de Benavídez, que podría aceptar pelear con Canelo Álvarez, pese a que tiene dos años sin subir al ring.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez viene de vencer a John Ryder en México y retener su campeonato indiscutido de peso supermediano. El mexicano tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· La millonaria cifra que le habrían ofrecido a Canelo Álvarez para que acepte la pelea con David Benavídez

· Ejecutivo de Showtime revela que la oferta de David Benavídez para pelear con Canelo Álvarez era la oficial

· Julio César Chávez piensa que la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y David Benavídez se dará por presión social