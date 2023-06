Canelo Álvarez se reunió con el equipo de Jermall Charlo para discutir sobre posible pelea en otoño

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue en búsqueda de un rival para pelear en septiembre y, en su larga lista de posibles oponentes, ahora se incluye el nombre de Jermall Charlo, campeón de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

De acuerdo con el periodista de ESPN Mike Coppinger, Eddy Reynoso y el boxeador tapatío se reunieron la semana pasada en Cleveland con Al Haymon, fundador de Premier Boxing Champions (PBC), para discutir sobre el posible enfrentamiento en otoño.

Luego de vencer por decisión unánime a John Ryder en su regreso a México, Canelo Álvarez expresó su deseo de enfrentar al hermano gemelo de Jermell Charlo si no se concretaban las negociaciones con Dmitry Bivol para la revancha.

“Lo único que tenemos en mente es tener esa revancha con Bivol, pero si no, buscar las otras peleas (…) Si no se llega a hacer esa pelea, no estoy cerrado, obviamente está David Benavídez, (Jermall) Charlo”, dijo a la prensa tras su pelea con Ryder.

Jermall Charlo en su última presentación sobre el ring frente a Juan Macias Montiel. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Jermall Charlo tiene dos años sin subir al cuadrilátero por problemas de salud mental, según dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. El pugilista de 33 años ha mantenido su título y recibido todo el apoyo del organismo pese a las quejas de algunas personalidades del deporte como Óscar de la Hoya por el largo tiempo de inactividad.

“Él ha pasado por problemas personales complicados y agradeció al Consejo Mundial de Boxeo este apoyo que se le ha dado”, explicó Sulaimán a la prensa el mes pasado.

Además del estadounidense, Canelo Álvarez tiene en la mira a Badou Jack para una posible pelea en Arabia Sauidta por el título de peso crucero del CMB y, de acuerdo con el empresario saudí Amer Abdallah, las negociaciones “van muy bien”, pero el único problema sería el peso dónde se disputaría.

Jermall Charlo, excampeón de las 154 libras, subió por última vez al ring en junio de 2021 cuando consiguió una victoria por decisión unánime sobre Juan Macías Montiel. El estadounidense cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez viene de vencer a John Ryder el pasado mes de mayo y es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano. El boxeador tapatío posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

