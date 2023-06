Dmitry Bivol critica a Canelo Álvarez y dice que solo busca “excusas” para evitar la revancha

Dmitry Bivol, campeón mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), criticó a Saúl ‘Canelo’ Álvarez por el estancamiento en las negociaciones porque para él nunca estuvo realmente interesado en que la revancha se llevara a cabo.

En una entrevista con SecondsOut, Bivol aseguró que Canelo Álvarez solo está buscando excusas para evitar el segundo enfrentamiento, ya que le ofreció una oferta que nunca aceptaría para poder librarse de ella.

“Son algunas excusas para él (Canelo). Es gracioso. Solo quiere encontrar algunas excusas para él. Por supuesto, nadie dice que quería los mismos términos para la revancha. Simplemente no lo quiere“, dijo.

“Podría decir que: ‘sabes que quiero pelear con Joshua y Fury, pero quiero pelear en Marte. Vamos a hacerlo. ¿No aceptas pelear conmigo en Marte?’”, añadió de manera irónica.

Cabe destacar que Canelo Álvarez dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras después de vencer a John Ryder, oferta que el ruso rechazó porque ya lo había vencido en esa categoría, por lo que le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. El tapatío se opuso e insiste en que la segunda pelea se realice en la división donde el ruso es campeón.

Por otra parte, Dmitry Bivol expresó que no le parece justa la decisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sobre la sanción a los peleadores rusos para disputar sus títulos, decisión que le impide pelear con el campeón indiscutido de peso semipesado Artur Beterbiev y también en 168 libras con el mexicano. Afirmó que la política no debe mezclarse con el deporte.

“No es justo. ¿Cómo puedes decir, ‘soy el campeón del mundo’, si alguien de algún país no puede luchar por tu cinturón? No es justo… No mezcles política y deporte, no lo mezcles”, señaló.

Dmitry Bivol es monarca del peso semipesado de la AMB y se mantiene invicto en el deporte después de 21 peleas, 11 de ellas por la vía rápida. A su vez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

