Empresario saudí afirma que las negociaciones para pelea entre Canelo Álvarez y Badou Jack “van muy bien”

Amer Abdallah, empresario y jefe de boxeo de Skill Challenge Entertainment, aseguró que las negociaciones entre Badou Jack y Saúl ‘Canelo’ Álvarez para una posible pelea en Arabia Sauidta por el título de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) “van muy bien”.

En una entrevista con BoxingScene, Abdallah indicó que hay uno o dos puntos conflictivos en las conversaciones, pero es optimista. Aunque espera que la pelea entre Canelo Álvarez y Jack funcione, agregó que no sería en septiembre.

“Sí, actualmente estamos en conversaciones con el equipo de Canelo. Estoy hablando directamente con ellos y, por supuesto, representamos a Badou como atleta de Skill Challenge Promotions. Las conversaciones van muy bien“, dijo. “Espero que las conversaciones progresen y creo que tenemos muchas negociaciones y términos cumplidos con todos satisfechos. Hay uno o dos puntos conflictivos más que espero que no se conviertan en puntos conflictivos. Pero Canelo es un tipo muy establecido y su equipo sabe lo que está haciendo.

“A veces, las peleas no funcionan debido a las pequeñas cosas que surgen al final y, a veces, todos pueden llegar a un entendimiento mutuo y estar de acuerdo. Soy un optimista interno, por lo que siempre busco el mejor de los casos. Espero que una pelea de Badou Jack vs. Canelo funcione. Sin embargo, no sería en septiembre”, añadió.

Badou Jack, que le arrebató el título a Ilunga Makabu por nocaut en asalto número 12, podría tener una posible revancha con el sudafricano y tiene algunas peleas mandatorias en la división de peso crucero, de acuerdo con Amer Abdallah. “Creo que en las próximas dos semanas podremos hacer un anuncio sobre lo que será lo próximo para él”, expresó.

Cabe destacar que el promotor Eddie Hearn había mencionado al luchador sueco como posible opción para el mexicano hace algunos días para una pelea en Arabia Saudita.

“El peso es el punto de fricción”

Amer Abdallah, en una entrevista para Boxing King Media, señaló que Canelo Álvarez quiere pelear por el título del CMB en un peso pactado y no en crucero, lo que significaría un problema para Badou Jack que normalmente pesa 210 libras.

“Tenemos el 90% de los términos acordados. Creo que de los cinco o seis términos allí, hemos estado de acuerdo en la mayoría de ellos. (…) Creo que lo único que se mantiene ahora es cuál es el peso porque los términos financieros se acuerdan en la fecha acordada. Todo está ahí, pero el peso es el punto de fricción. Si quieres llegar al peso crucero, entonces tienes que pelear en el peso crucero, y ahí es donde está la duda”, afirmó.

“Lo entiendo. Canelo es un peso supermediano y Badou era un peso supermediano. Así que no puedes pedirle a un tipo que pesa 210, que pelea en 200, que entre en peso supermediano, semipesado o ligeramente por encima de eso. Tenemos que aclarar con Mauricio (Sulaimán) cuáles son las reglas con el CMB (en términos de qué tan bajo podría ser el peso mientras todavía está en juego el título). (…) Pero si estás buscando pelear por el título de peso crucero, no puedes buscar que el rival baje 30 o 40 libras para que puedas pelear por un título en una categoría de peso diferente”, agregó.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas. Por su parte, Badou Jack, de 39 años, es el monarca de peso crucero del CMB y cuenta con marca de 24 triunfos (14 nocauts), 3 reveses y 3 empates.

Canelo Álvarez y sus posibles rivales

Antes de vencer a John Ryder y comenzar negociaciones con Badou Jack, el objetivo principal de Canelo Álvarez para septiembre era la revancha con Dmitry Bivol, pero hasta ahora no hay nada concreto. Además, según el equipo del ruso, no ha habido ningún acercamiento por parte del equipo del campeón indiscutido y están en busca de un combate con Artur Betervieb.

A su vez, David Benavídez siempre ha sido una opción para el tapatío, pero a pesar de haber sido retado públicamente y recibir una millonaria propuesta, el promotor Sampson Lewkowicz informó que el duelo no sucederá, ya que no recibieron respuesta del Team Canelo.

El nombre de Edgar Berlanga también ha sonado como posible rival. El puertorriqueño siempre ha soñado con enfrentar a Canelo Álvarez y proyecta una posible pelea después enfrentar a Jason Quigley el 24 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York.

A pesar de que son muchos los nombres que suenan, habrá que esperar para conocer quién será el que subirá al ring con el mexicano.

