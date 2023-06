Edgar Berlanga dice que la pelea con Canelo Álvarez está “a punto de hacerse”, pero primero debe vencer a Quigley

Edgar Berlanga enfrentará Jason Quigley el 24 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, pero no se olvida de Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El puertorriqueño está convencido que la pelea se hará realidad muy pronto y confía que puede enviar al mexicano al retiro.

En una entrevista con Fight Hub TV, Berlanga, que tiene un año sin subir al ring, sabe que antes de pensar en una pelea con el campeón indiscutido de peso supermediano debe derrotar a Jason Quigley de forma convincente para conseguir la oportunidad de “hacer historia” en septiembre.

“Un mil por ciento (sobre retirar a Canelo Álvarez). Siento que he vuelto. La gente va a ver el 24. Ya estoy de vuelta. Estoy de vuelta a mí mismo”, dijo el pugilista. “Sé que podría vencer al mejor, y sé que todo está escrito. Para mí, vencer a Canelo y convertirme en el primer campeón mundial indiscutible masculino en salir de Puerto Rico, será algo increíble. Eso es algo que también tengo en mente, hacer historia y simplemente ser genial”, añadió.

“No quiero sobrepasar a Quigley y solo pensar en Canelo porque el 24 tengo un oponente que tengo que destruir. Así que mi enfoque principal es Quigley. Sé que la pelea de Canelo está a punto de hacerse realidad. Ya está allí. Si no actúo, si no hago una declaración, si no muestro al nuevo y mejorado Edgar Berlanga, no pasará nada. Ese era uno de los objetivos que tenía cuando me senté y firmé con Eddie Hearn”, señaló.

El nombre de Edgar Berlanga también ha sonado como posible rival de Canelo Álvarez, pero todavía no hay nada concreto, ya que el objetivo principal del mexicano era Dmitry Bivol, pero según el equipo del ruso no ha habido ningún acercamiento por parte del campeón indiscutido.

Por otra parte, Sampson Lewkowicz, promotor de David Benavídez, aseguró que la propuesta millonaria que le hizo llegar a Eddy Reynoso tampoco fue respondida por Canelo Álvarez, por lo que este combate tampoco sucederá. Badou Jack, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de peso crucero, es otro nombre que surge también como posible oponente, de acuerdo con Eddie Hearn.

Con varios de los posibles rivales descartados hasta el momento, sigue la expectativa de cuál será el retador del boxeador tapatío para su pelea de septiembre.

Edgar Berlanga, de 26 años, viene de vencer a Roamer Alexis Angulo por decisión unánime en junio de 2022 y busca una nueva victoria para acercar a una disputa con el mexicano. El puertorriqueño tiene marca invicta con 20 triunfos, 16 de ellos por nocaut.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido mexicano de peso supermediano y posee récord de 58 victorias (39 por la vía rápida) y dos derrotas.

