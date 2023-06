“Tómala o déjala”: Promotor afirma que la oferta a Canelo Álvarez para pelea con David Benavídez no es negociable

El promotor Sampson Lewkowicz afirmó que la oferta para la pelea entre David Benavídez y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, enviada a Eddy Reynoso hace algunos días y que el entrenador negó haber recibido, no es negociable.

En una entrevista para Fight Hype, Lewkowicz expresó que la ventajosa propuesta, de la cual no quiso dar detalles, dobla cualquiera que DANZ pudiera ofrecerle en estos momentos y, aunque sabe que Canelo Álvarez no se mueve por dinero, espera que pueda hacerse la pelea con Benavídez.

“La oferta que le hice a (Eddy Reynoso), y todos saben que así me manejo en el negocio, no va a cambiar. Esa es la oferta, tómala o déjala. (…) Yo nunca incremento una oferta. Yo creo que conociendo a Canelo, que es un hombre de negocios honorable, no va a pedir nada más porque no hay nada más que ofrecerle que esa propuesta”, dijo.

“Lo único que te puedo decir es que es mucho más de lo que DAZN puede ofrecerle. No sé cuanto pueda ofrecerle DAZN, pero cualquier cifra que sea, nosotros le estamos ofreciendo él o quizás más que eso. Pero la cosa con Canelo no es de dinero. Él es multimillonario, es hombre de negocios, es promotor, y es el único que puede tomar una decisión. Y respeto al Canelo, respeto la forma en la que él negocia, así que espero que podamos hacer esta pelea”, agregó.

Cabe destacar que la oferta presentada por Sampson Lewkowicz fue negada por Reynoso, pero el promotor hizo una publicación en sus redes sociales con la captura del correo que prueba lo contrario. Asimismo, el periodista Chris Mannix dijo que la propuesta ronda los $50 millones de dólares.

“Yo nunca dije eso nadie. Todos los detalles son confidenciales“, aseguró el promotor cuando se le preguntó si la cifra de Mannix era la correcta. Ahora solo queda esperar a ver si Canelo Álvarez acepta o sigue insistiendo en la pelea con Dmitry Bivol en 175 libras.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano y tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Antonio Traver cree que Canelo Álvarez debe pelear con Benavídez para pasar la antorcha e irse como un gran campeón

· “Es con el que tiene que pelear”: Juan Manuel Márquez insiste en que Canelo Álvarez debe enfrentar a David Benavídez

· Padre de David Benavídez dice que Canelo Álvarez se va a “arrepentir” si no acepta la pelea con su hijo antes de retirarse