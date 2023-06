Padre de David Benavídez dice que Canelo Álvarez se va a “arrepentir” si no acepta la pelea con su hijo antes de retirarse

Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere la revancha con Dmitry Bivol a continuación, pero las negociaciones siguen estancadas. De no concretarse la pelea con el ruso, David Benavídez sería el siguiente en la lista y según José Benavídez Sr., padre y entrenador del Monstruo Mexicano, el boxeador tapatío se va a “arrepentir” de no enfrentarlo antes de retirarse.

En una entrevista con MillCity Boxing, Benavídez Sr. expresó que Canelo Álvarez no quiere “pasarle la antorcha” a Benavídez antes de terminar su carrera y piensa que la única manera de callar a la gente es aceptando el enfrentamiento.

“No sé lo que va a hacer, pero eso no es bueno para su carrera. Si se retira, Benavídez va a estar ahí en su cabeza, y se va a arrepentir y terminar de una vez. Simplemente terminando tu carrera y sabiendo que ese tipo que evitaste siempre lo estará. Pase lo que pase, los fanáticos siempre lo mencionarán. Diría (si fuera Canelo): ‘Esta es mi última pelea. Voy a pelear contra David y ver cómo me va con David’. Si ese Rey no aparece esa noche, creo que es hora de que se retire. ¿Entonces por qué no? No hay vergüenza en eso. Ahora bien, si vence a David, ¿qué tan feliz va a ser? Todo el mundo se va a callar. Esa es la única manera de callar a la gente. Estamos dispuestos a correr ese riesgo”, dijo.

“David es demasiado fuerte, demasiado grande, demasiado joven para Canelo. Tiene demasiadas millas. Esto es boxeo. Solo puedes ir tan lejos, pero hay otros leones que vienen. Con suerte, no nos convertiremos en algo como Canelo en el futuro porque pelearemos contra cualquiera, de cualquier nacionalidad. Este tipo no quiere pasarle la antorcha a este niño”, manifestó.

Canelo Álvarez, quien viene de vencer a John Ryder el pasado 6 de mayo en México, ahora tiene como objetivo a Dmitry Bivol para vengar la derrota sufrida en 2022. A pesar de que parte de los fanáticos y personalidades del boxeo quieren que vaya contra David Benavídez, el tapatío tiene una regla de no pelear con boxeadores mexicanos y eso dificulta que un posible duelo con el retador número uno se concrete.

Asimismo, el equipo del Monstruo Mexicano ha hecho todo lo posible por llamar la atención del multicampeón mexicano y hasta le hicieron una oferta millonaria para que aceptara la pelea, pero Eddy Reynoso negó que le hayan enviado la propuesta a pesar de que Sampson Lewkowicz, promotor de Benavídez, mostró el correo que prueba lo contrario.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, tiene marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas. Por su parte, David Benavídez, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

