Eddie Hearn casi se comunica con Eddy Reynoso y Dana White para una pelea “enorme” entre Canelo Álvarez y Conor McGregor

El promotor Eddie Hearn reveló que exploró la posibilidad de una pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Connor McGregor, un evento que resultaría bastante atractivo para el público por la popularidad peleador mexicano y la estrella de UFC.

“Casi me comunico con Eddy Reynoso y Saúl (Canelo) al respecto y (el presidente de UFC) Dana White. Escuché si el dinero está ahí. Casi le envié un mensaje a Dana, tal vez lo haga después de esta entrevista. Quiero decir que han hecho a Floyd contra McGregor, vieron lo grande que fue eso. Con Saul, tienes toda esa base de fans hispanos, tienes la base de fans de McGregor. Quiero decir, es enorme, pero quién sabe”, comentó en una entrevista que tuvo Heard con Boxing Social.

Estas declaraciones se suman a las que hace unos días hizo Conor McGregor, quien dejó abierta la posibilidad de enfrentarse con el boxeador de 32 años nacido en Guadalajara, México.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo, he visto métodos. He visto cosas que hago, y sé que está decayendo. Y pelearía con Canelo, no hay problema”, dijo McGregor.

A Canelo le preguntaron por estas declaraciones del irlandés y no dudó mucho en lanzar una amenaza: “La verdad no he visto lo que dijo porque no tengo mis redes sociales en mi teléfono ahorita, pero lo voy a golpear con una mano”.

El mensaje causó la ira de la estrella de UFC, quien escribió en redes sociales una tajante respuesta: “Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te golpearía Sin manos. No lo olvides”.

Para Eddie Hearn este combate podría emular la pelea de Conor McGregor con Floyd Mayweather en el 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, que tuvo gran receptividad e ingresos y terminó ganando el exboxeador estadounidense por nocaut.

¿Por qué sería un éxito una pelea entre Canelo Álvarez y McGregor?

Ambos son estrellas del deporte y, si se analiza las cifras que tuvo el enfrentamiento de McGregor con Mayweather, no es descabellado preparar una pelea con el mexicano, ya que ese evento del 2017 obtuvo 4,3 millones de compras masivas en pay-per-view. Se trata la segunda tasa de compra de PPV más alta de la historia.

Además de todo el fenómeno mediático que supone juntar en el ring a estos dos referentes de los deportes de combate.

