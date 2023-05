Conor McGregor respondió a ‘Canelo’ Álvarez, pero luego eliminó la evidencia: “Te vencería sin manos, pequeña salchicha de jengibre”

Luego de asegurar que lo vencería sin problema, Conor McGregor recibió una respuesta del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que tuvo una rápida réplica por parte de la estrella de la UFC en redes sociales, aunque posteriormente recularía y eliminaría la contestación.

“Canelo, pequeña salchicha de jengibre. Te vencería SIN MANOS, no lo olvides”, escribió McGregor en la noche del jueves en su cuenta oficial de Twitter, en la que ya no se puede apreciar la repuesta.

La rápida de reacción del irlandés se dio luego que el púgil mexicano conversara con miembros de la prensa durante un acto de develación a una figura de cera suya en la Ciudad de México. ‘Canelo’ afirmó no tener conocimiento sobre las declaraciones emitidas hace unos días por el luchador de la UFC, pero destacó que lo vencería prácticamente sin oposición alguna.

“No he visto, no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto qué es lo que dice”, dijo. Aunque después expresó que podía hacerlo caer “con una mano, no importa lo que diga”, sentenció el campeón indiscutido de peso supermediano. Horas después de esta aseveración del mexicano, McGregor se despachó en Twitter.

La génesis de toda esta controversia se dio el pasado viernes cuando Conor apareció en un video de Seconds Out hablando sobre el actual estado de forma de Álvarez, el cual considera está en decadencia, motivo por el cual podía ganarle fácilmente.

McGregor también se comparó con la leyenda Billy Joe Saunders y detalló tener cualidades para derrotar al mexicano gracias a que ha estudiado algunas estrategias. “Vi a John Ryder. Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún maldi** problema. Lo sacudiría sin problema“, externó.

El boxeador oriundo de Guadalajara viene de pelear en su casa, con su gente, una batalla de 12 asaltos en la que derrotó al británico John Ryder, pero no pudo noquearlo a pesar de hacerlo besar la lona dos veces. Esto le valió no sólo un alud de fuertes críticas, sino el crecimiento de una narrativa sobre su bajón de rendimiento a los 32 años.

A esta retórica se estaría sumando la estrella de la UFC, quien ya ha incursionado en el boxeo cuando se enfrentó a Floyd Mayweather en uno de los combates con más reflectores de los últimos años. En ese momento la victoria fue para el estadounidense, pero luchador de 34 años se llevó una bolsa de 100 millones de dólares.

No obstante, una pelea entre McGregor y ‘Canelo’ se tornaría complicada, por no decir imposible, debido a dos factores: el primero es que el mexicano tiene entre ceja y ceja la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, quien lo derrotó en 2022. La segunda es que el irlandés no pelea desde julio de 2021 cuando sufrió una fractura en la pierna tras perder por segunda vez ante Dustin Poirier.

Sigue leyendo:

· “Lo sacudiría sin problema”: Conor McGregor dice que ‘Canelo’ Álvarez está a la baja y se lo pide como rival

· “Con una mano”: Canelo Álvarez responde al desafío de Conor McGregor

· Conor McGregor protagoniza serie documental en Netflix que hablará de su “verdadera historia”

**