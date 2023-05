“Lo sacudiría sin problema”: Conor McGregor dice que ‘Canelo’ Álvarez está a la baja y se lo pide como rival

El multicampeón de la UFC, Conor McGregor, es conocido por excéntrica personalidad, la cual sacó a relucir este viernes con unas potentes declaraciones hacia el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El irlandés considera que el púgil está en decadencia y podría ganarle con facilidad.

McGregor se comparó con la leyenda Billy Joe Saunders y detalló tener cualidades para derrotar al mexicano gracias a que ha estudiado algunas estrategias. “Vi a John Ryder. Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún maldi** problema. Lo sacudiría sin problema”, dijo en un video publicado Seconds Out.

Estas declaraciones de McGregor se dan después de varias semanas de que Álvarez derrotara en 12 asaltos por decisión unánime al británico John Ryder en lo que fue su retorno a México en su natal Guadalajara.

A pesar de que ‘Canelo’ hizo besar la lona en dos ocasiones al europeo, no pudo propinar el KO definitivo y esto le valió no sólo un alud de fuertes críticas, sino el crecimiento de una narrativa sobre su decadencia a los 32 años.

A esta retórica se estaría sumando la estrella de la UFC, quien ya ha incursionado en el boxeo cuando se enfrentó a Floyd Mayweather en uno de los combates con más reflectores de los últimos años. En ese momento la victoria fue para el estadounidense, pero luchador de 34 años se llevó una bolsa de 100 millones de dólares.

No obstante, una pelea entre estos dos personajes se torna improbable debido a que los objetivos del ‘Canelo’ están centrados en una pelea de revancha contra Dmitry Bivol, quien le propinó en 2022 la segunda derrota de su carrera. El segundo combate entre ambos se daría bajo las 175 libras, un peso para el cual ya se encontraría trabajando el mexicano.

Cabe recordar que Conor McGregor no pelea desde julio de 2021 cuando sufrió una fractura en la pierna tras perder por segunda vez ante Dustin Poirier.

