“Así ‘Canelo’ Álvarez gane 100 títulos, no habrá otro como yo”: Julio César Chávez saca pecho en conversación con Hugo Sánchez

Tras la victoria de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante John Ryder en su regreso a México, muchos han sido los análisis dirigidos hacia el boxeador tapatío. El último de ellos provino de la leyenda Julio César Chávez en una conversión con el mítico exfutbolista Hugo Sánchez.

En una entrevista para el programa “Hugo Sánchez Presenta”, el pugilista reconoció que Álvarez es un “peleadorazo” que mejoró con el entrenamiento su técnica “robótica”, pero no habrá un boxeador que pueda alcanzar lo hecho por él.

“Mis respetos para ‘Canelo’ (…) yo fui un peleador natural, Hugo, al igual que tú, fuimos naturales, todo se nos dio, auténticos. Saúl ha picado piedra, era muy robótico al inicio de su carrera y el tanto entrenar, machacar, machacar, se hizo un gran peleador”, explicó.

‘Canelo Álvarez vs. Julio César Chávez

¿Qué hubiese pasado si Saúl’ Canelo ‘Álvarez y Julio César Chávez hubiesen coincidido y peleado? Fue una de las preguntas de Hugo Sánchez al mítico expugilista y la cual le generó gracia. “Pinch* Hugo, ya está metiendo cizaña”, exclamó.

Chávez profundizó en su respuesta y argumentó que no habrá peleador alguno que pueda alcanzar las 90 peleas invictas. “No va a haber otro Julio César Chávez, no va a haber otro Hugo. Con todo respeto. Van a pasar generaciones y generaciones para que tengamos otro Hugo, no lo vamos a ver ni tú ni yo, así que déjate de chingaderas, así Canelo gané 100 títulos, no va a haber otro Julio César Chávez, con eso lo digo todo”, sentenció.

El expeleador de 60 años, considerado por muchos como uno de los mejores de la historia, cree que muy a pesar de las comparaciones y la rápida dinámica del deporte, el boxeo no tendrá a otra figura como él. “Yo era un peleador natural, yo no necesitaba hacer tantas manoplas ni nada (…) yo solo boxeaba, costal, pera, una cuerda y para de contar”, dijo.

Actualmente, la leyenda del boxeo está en medio de una fuerte repercusión mediática debido a los problemas de salud que atraviesa su hijo, Julio César Chávez Jr. El mexicano también canceló la función de pelea de exhibición que tenía pactada contra Erik ‘Terrible’ Morales en Tijuana al no estar al cien por ciento de sus condiciones físicas.

