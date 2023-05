Julio César Chávez suspende exhibición de boxeo junto a sus hijos y confirma recaída del Junior tras consumir un ansiolítico

Julio César Chávez suspendió la exhibición de boxeo que tenía pautada junto a sus hijos debido a una lesión en el cartilágo del lado izquierdo cercano al corazón.

Además el legendario expugilista confirmó una recaída de su hijo, Julio César Chávez Junior por haber consumido un ansiolítico por depresión, estos serían los motivos principales para no llevar a cabo la cartelera que se iba a dar el 24 de junio en el estadio Caliente.

Las declaraciones las hizo en entrevista exclusiva con David Faitelson en donde se vio a un Julio César Chávez decepcionado pero dando la cara con sinceridad ante la opinión pública. “No he podido recuperarme de mi lesión en el cartílago del lado izquierdo pegado al corazón. No me siento bien y no les quiero regalar una mala actuación, no quiero hacer el ridículo“, expresó.

Sobre la actualidad del Junior, aclaró que sufrió una recaída debido a una depresión que lo tuvo hasta dos días sin dormir y que lo vio obligado a consumir un ansiolítico. “Desafortunadamente Julio sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro y volvió para atrás. Como es adicto eso le hizo detonar y recordar cosas del pasado y empezó a hablar puras pendejadas“.

Por estas circuntancias Julio César Chávez decidió echar para atrás la exhibición en la que enfrentaría a Erik “El Terrible” Morales, además culpó a su otro hijo Omar de no querer entrenar. “No me queda otra más que bajarme del barco y dar las gracias a quienes me apoyaron en esta idea“.

No obstante, Chávez aseguró sentir su cuerpo cansado de tanto estrés al que se encuentra sometido por la preocupación de querer ver bien y limpio a su hijo. También explicó las dificultades que tiene para un adicto el hecho de consumir así sea una simple pastilla, se colocó el mismo como ejemplo al tomar una antinflamatorio, algo que según sus palabras casi lo lleva al hospital.

Sobre las declaraciones del Junior, que expresaba que su familia quería robarle el dinero, Chávez explicó que es algo que dice su hijo producto de la adicción y de como el cerebro se inflama en estos difíciles momentos, catalogó de pendejos a quienes se hacen ecos de estas falsas informaciones para generar noticias que no son ciertas y que además perjudican a su familia.

Sigue leyendo:

. Julio César Chávez se hace viral al compartir emotivo video entrenando junto a su madre

. “No vi al Canelo Álvarez explosivo”: Julio César Chávez se une a las críticas sobre última pelea del mexicano

. Julio César Chávez se enojó con Ryan García por perder ante Gervonta Davis: “No quiero ver más peleas de él”