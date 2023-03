Hugo Sánchez en la “Opinión Hoy”: “Mi legado como futbolista sigue menospreciado en México”

Muy, pero muy pocos referentes del fútbol mexicano tienen la estatura de Hugo Sánchez, y a pesar de todo, el ex astro del Real Madrid dice que su legado como futbolista sigue siendo menospreciado en la nación azteca.

El periodista de La Opinión, Ricardo López Juárez tuvo una entrevista exclusiva con él en donde detalló sobre su sentir ante la designación de Diego Cocca como nuevo DT de la Selección Mexicana.

“Quien debe estar en ese puesto es un mexicano y allí es donde me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del fútbol mexicano y eso me incomoda, me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor y el día de mañana cuando quieran ‘oye, pues a Hugo Sánchez no le hemos dado chance ni siquiera de dirigir un Mundial, ¿no?’ Entonces ahora que no hay partidos clasificatorios es un buen momento, porque siento que podría cumplir; en su momento lo hice en el 2007 cuando estuve en la selección”, expresó.

Sánchez habló de estadísticas y recordó que, históricamente, ningún equipo ha ganado la Copa del Mundo con un extranjero en el banquillo, con lo que reforzó su “autocandidatura”.

“Ahora llevamos, no sé si son 4 o 5 entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importante, estamos igual. Entonces de que esté uno de fuera a que esté un mexicano… hay que poner a la gente nuestra. Estadísticamente hablando, no conozco ninguna selección campeona del mundo, hasta la fecha, donde haya ganado uno que no sea local. Todos los países que han ganado la Copa del Mundo lo han hecho con entrenadores locales, hay que seguir esa línea”, sentenció.

Recordó que en las últimas Copas del Mundo, todos los entrenadores que han salido campeones han sido del patio y por ello no entiende que los últimos seleccionadores de México hayan sido extranjeros, ya que para el es una fórmula que no ha traído frutos.

Cabe destacar que Diego Cocca ya tuvo su debut en el banquillo del Tri y logró una trabajada victoria como visitante ante Surinam en la Liga de Naciones de Concacaf, ahora espera por su segundo encuentro en donde medirán fuerzas ante Jamaica.

