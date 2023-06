El dinero seduce a las Chivas de Guadalajara: el Rebaño Sagrado podría desprenderse de Alexis Vega

Alexis Vega es, sin duda alguna, el gran estandarte del proyecto de las Chivas de Guadalajara. El atacante de la selección mexicana es uno de los mejores futbolistas de la Liga MX con una gran proyección. Pero esto no sería impedimento para que el Rebaño Sagrado se plantee su venta.

A pesar de que el cuerpo técnico tiene a Alexis entre sus planes para la próxima temporada, nada está definido. Según informaciones de Mediotiempo, la directiva del Rebaño Sagrado estaría dispuesta a escuchar ofertas por su máxima estrella. El estatus de “futbolista intransferible” no es una condición que mantenga en estos momentos Vega.

El reporte señala que el club estudiaría la salida de Alexis Vega por dos circunstancias. El traspaso del atacante mexicano representaría una gran inyección de dinero para el club. Chivas no estaría dispuesto a venderlo por menos de $11 millones de dólares. Por otra parte, la salida de Vega también aligeraría la carga salarial del equipo.

Hay un equipo interesado en Alexis Vega

No conforme con arrebatarle el trofeo de la Liga MX a Chivas de Guadalajara, Tigres de la UANL también iría detrás de su máxima estrella para reforzar su plantilla. El entrenador Robert Dante Siboldi dejó entrever su interés por el joven futbolista del Rebaño Sagrado y, aunque reconoce la dificultad de la operación, lleno de elogios a Vega.

“Es un buen jugador. En lo personal creo que Guadalajara, a no ser que necesite dinero, no crea que se desprenda de un jugador como él. Más por lo complicado que es adquirir jugadores nacionales. Realmente no estoy esperanzado a qué se de esa posibilidad, pero veremos. Falta tiempo para decidir y verá la directiva si está dentro de las posibilidades o no”, dijo el estratega.

Alexis Vega tiene contrato con las Chivas de Guadalajara hasta junio de 2024. El azteca viene de jugar más de 2,500 minutos en los últimos dos torneos con 6 goles y 9 asistencias como aporte.

