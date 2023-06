“Para mí ha sido una tortura todos los días”: Paunovic rompió el silencio y habló tras la derrota en la final del Clausura 2023 ante Tigres

Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara, rompió el silencio este miércoles en conferencia de prensa y dejó saber que aún se siente responsable por la derrota en la Final del Clausura 2023 ante Tigres de la UANL, pues hay que recordar que dicha derrota le costó el título de la Liga MX frente a los regios.

“Para mí ha sido todos los días después de la Final del 28 de mayo una tortura para mí. Me torturaba personalmente en mis análisis, mis evaluaciones del partido, porque me sigo sintiendo responsable de la derrota“, dijo Paunovic en rueda de prensa.

“En la segunda parte no di soluciones al equipo para combatir los cambios que hizo el rival. Para mí ha sido muy duro y sigue siendo muy duro, siempre utilizo esas derrotas como lecciones para aprender y la próxima vez que vayamos a jugar una Final no dejar que ocurran”, indicó el estratega serbio del Guadalajara.

Paunovic se siente en deuda con las Chivas

Luego de la derrota, el serbio explicó como es que también se encuentra muy dolido debido a no conseguir el objetivo. Además, de como tuvo que ver a chicos llorando y como se perdió la ilusión por parte de los ‘chivashermanos’.

“Me siento muy dolido por la gente, la ilusión que tenía la afición, todos nosotros, los chicos llorando después, me siguen impactando esas imágenes, me sigo recordando y siguen presentes. Es una motivación y lo que quiero es recuperar la ilusión de todos, volver más fuertes e ir por la liguilla a base de trabajo, unidad, confianza.

“No ha sido fácil desde el inicio, pero hemos ido creciendo como grupo y toca convertir un torneo bueno en uno excelente. El camino es largo y estamos al inicio de esta nueva fase que es continuación”, indicó el estratega de Chivas a los medios de comunicación.

