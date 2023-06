Agenda de LA: Qué hacer en Los Angeles del 22 al 28 de junio

Ángela Aguilar en concierto

La más joven de la dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, llegará a la ciudad para presentar un show en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), una de tantas paradas en Estados Unidos, donde presenta su gira Piensa en mí. Viernes 8 pm. Boletos desde $25. Informes ticketmaster.com. Foto: Archivo

Banda mexicana

La Banda MS, una de las agrupaciones de música sinaloense más populares de México, tiene dos fechas en Los Angeles, donde presentará su gira MS20, que celebra los 20 años de vida de este combo. Los intérpretes de éxitos como “El color de tus ojos”, “Por mí no te detengas” y “Tengo que colgar”, actuará en el Kia Forum (3900 W. Manchester Blvd., Inglewood). Viernes y sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Foto: Getty Images

Salsa con la India

La intérprete de salsa, La India, estará de paso por la ciudad para ofrecer un show en The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde cantará sus canciones más reconocidas, como “Dicen que soy”, “Ese hombre” y “Mi mayor venganza”. Viernes 9 pm. Boletos desde $55. Informes themayan.com.

Foto: Cortesía

Concierto romántico

Como parte de la temporada 16 de la serie de conciertos del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Angeles) este viernes de 7 a 10 pm se presentará Boleros de Noche, un tributo al compositor mexicano Agustín Lara; con la actuación de Julián Torres, Marco Antonio Godoy y el Trío Casablanca. El sábado de 6 a 10 pm, se presenta 40 Years of Radiotron, que celebra 50 años de hip hop. Y el domingo, de 5 a 8 pm, se presenta Banda Las Angelinas y Los Rock Angels, que interpretan música de banda y tejana. Entrada gratuita. Informes levittlosangeles.org.

Harry Potter con orquesta

La directora Sarah Hicks conducirá a la Hollywood Bowl Orchestra en el final de la serie de conciertos de los filmes de Harry Potter, en donde continúa la lucha entre el bien y el mal. Harry Potter and the Deathly Hallow Part 2 se proyectará en pantallas gigantes en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles), con la banda sonora de Alexandre Desplat que será tocada en vivo. Sábado 8 pm. Boletos desde $22. Informes hollywoodbowl.com.

Serie de jazz

Como parte de la serie de jazz 2022-23, el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) presenta a la cantante Veronica Swift, quien tendrá como invitado especial a Kings Return. En su tercer álbum, “Veronica Swift”, de 2023, la intérprete se aventura con una mezcla de jazz, música clásica, rock, soul y funk, ritmos con los que rinde homenaje a grandes como Janis Joplin, David Bowie, Jimi Hendrix y Duke Ellington. Sábado 7 y 9 pm. Boletos desde $69. Informes scfta.org.

Jazz de Brasil

El álbum “Cometa” es una colaboración entre los artistas brasileños Luciana Souza y Trio Corrente, y fue grabado en vivo en San Paulo. Ambos son artistas venerados y reconocidos en Brasil; el trío se ha presentado con artistas como Paquito de Rivera, Rosa Passes y Ron Carter. Actuarán en la Jerry Moss Plaza (135 N. Grand Ave., Los Angeles) como parte de la serie Summer SoundWaves del Music Center. Sábado 8 pm. Boletos $20; hasta 4 niños pueden entrar gratis con el pago de un boleto adulto. Informes musiccenter.org.

Noche de hip hop

Dance DTLA, la serie de baile de verano en el Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), invita a todos los amantes de la danza a disfrutar las noches bajo las estrellas. A partir de este fin de semana, en la Jerry Moss Plaza, la serie comienza con hip hop en una sesión apta para personas de todos los niveles. El instructor Brandon Juezan estará a cargo de mostrar algunos movimientos nuevos. El DJ OIAM estará a cargo de la música. Viernes 7 a 11 pm. Entrada libre. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Orgullo gay en Disney Hall

Las canciones más veneradas de Disney serán reinventadas en una celebración multimedia del orgullo gay en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Acompañados de una orquesta de 25 elementos y con proyecciones de videos, 200 miembros del Gay Men’s Chorus of Los Angeles interpretarán música de filmes como The Little Mermaid, The Lion King, Mary Poppins, Coco, Zootopia y Wreck-It Ralph. Sábado 7 pm, y domingo 3 pm. Boletos desde $50. Informes musiccenter.org.

Musical de Broadway

Directo desde Broadway, Into the Woods es un musical de Stephen Sondheim y James Lapine que llegará por una temporada al teatro Ahmanson del Mark Taper Forum (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Con Montego Glover como La Bruja, Stephanie J. Block como la esposa del panadero, Sebastian Arcelus como el panadero y Gavin Creel como el príncipe y lobo de La Cenicienta. Del martes al 30 de julio. Boletos desde $40. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Cortesía

Noches de verano en Chinatown

Las Chinatown Summer Nights son noches con experiencias de luces de neón en uno de los vecindarios más antiguos de Los Angeles. La fiesta tendrá lugar en la Central Plaza y la West Plaza (943 N. Broadway, Los Angeles), donde se celebrarán los 85 años de exitencia de este icónico barrio. La música estará a cargo de los DJs Anthony Valadez y Jason Bentley de la estación KCRW. Sábado 8 pm. Apto para toda la familia. Evento gratuito. Informes kcrw.org.