Al menos 31 muertos por explosión en restaurante en China

Por lo menos 31 personas murieron en una explosión en un restaurante en la ciudad de Yinchuan, en el noroeste de China, informó la prensa estatal el jueves (22.06.2023).

“Una fuga de gas licuado de petróleo (…) causó una explosión durante el funcionamiento de un restaurante de barbacoa”, indicó la agencia estatal Xinhua sobre la explosión ocurrida el miércoles.

Agregó que siete personas “reciben atención de rescate” y una de ellas se encuentra en “condición crítica”.

Dos personas sufrieron quemaduras severas, otras dos tenían heridas leves y dos presentaron rasguños causados por vidrio, precisó Xinhua.

⚡️More than 30 people dead as a result of a gas explosion in a restaurant in Northern China pic.twitter.com/5Ukj5VYv7U

