China promete respuesta “firme” tras reunión entre presidenta de Taiwán y McCarthy en EE.UU.

China prometió este jueves una respuesta “firme” a la reunión en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmó la agencia estatal Xinhua.

“En respuesta a los actos de colusión gravemente erróneos entre Estados Unidos y Taiwán, China tomará medidas firmes y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial“, dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado por Xinhua.

