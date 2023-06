Eddie Hearn no entiende por qué Teófimo López no es una gran estrella: “Tiene un talento increíble”

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, aseguró que no entiende por qué Teófimo López no se haya convertido aún en una gran estrella, después de todo lo que ha conseguido.

En una entrevista con Fight Hype, Hearn destacó las cualidades que hacen al excampeón de dos divisiones diferentes un perfecto candidato para ser una estrella, pero a pesar de esto, no se explica cómo no es un gran vendedor en Nueva York.

“Simplemente no entiendo por qué Teófimo nunca ha sido una gran estrella, particularmente en Nueva York. Me agrada este chico y es de Brooklyn. Tiene un talento increíble, es franco, tiene carácter y tiene personalidad“, dijo.

“Venció a Richard Comey en Nueva York. Fue una gran actuación, y luego venció a Lomachenko. Y luego, cuando lo hicimos contra (George) Kambosos, casi agotamos las entradas en el teatro Hulu. Luego, cuando hicieron la pelea de Teófimo contra Josh Taylor la otra semana, que fue una pelea masiva, una muy buena pelea, ni siquiera estuvieron cerca de venderla. Debería ser una megaestrella, ese chico. No lo entiendo, pero en realidad no es asunto mío”, agregó.

Cabe destacar que tras su dominante victoria sobre Josh Taylor y coronarse como campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Teófimo López manifestó que no le pagaban lo suficiente y anunció su retiro. El pugilista de 25 años aseguró que solo volvería a subir al cuadrilátero si le ofrecían un contrato de nueve cifras.

Para Eddie Hearn, López todavía no se ha convertido en un peleador que venda las bolsas que pide y puso de ejemplo la última venta de boletos en su pelea con Taylor, donde no pudo llenar el Teatro Hulu que tiene aforo de 6,000 personas.

Teofimo López anunció su retiro tras vencer a Josh Taylor y proclamarse campeón de la OMB. Foto: Al Bello/Getty Images.

“Definitivamente está recibiendo menos paga que lo que otros están recibiendo, ¿pero está recibiendo menos paga en términos de mercado? Bueno, no en valor de mercado, sino valor comercial, pero la realidad es que no pudo llenar esa arena pequeña. Tienes a Edgar Berlanga que en una pelea que no es de título mundial, va a llenar el salón grande (Madison Square Garden). Va a estar lleno el sábado. Así que no puedes empezar a decir que (Teófimo) vale todo ese dinero si solo vende 3000 entradas en una pelea enorme contra Josh Taylor”, explicó.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y exmonarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña en su corta carrera acumuló un récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

