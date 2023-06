Teófimo López afirma que solo volverá del retiro cuando le ofrezcan un “contrato de nueve cifras”

Teófimo López se convirtió en campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de dos divisiones diferentes el pasado sábado al derrotar a Josh Taylor, pero anunció su retiro alegando que no le pagan lo suficiente. Ahora, el estadounidense de ascendencia hondureña afirmó que solo un contrato de nueve cifras lo haría volver.

En una entrevista con The Porter Way Podcast, López indicó que como le ha hecho ganar millones de dólares a ESPN, merece recibir un salario mayor. Además, criticó que otros peleadores con menos logros en el deporte ganen más que él.

“Creo que la única forma de recuperar a Teo es con un contrato de nueve cifras. Porque he hecho (ganar a) ESPN más de $100 millones. Todavía me pagan un millón de dólares por pelear, mientras que todos estos otros peleadores no han hecho ni una cuarta parte de lo que yo he hecho y logrado en el deporte, están recibiendo ocho, 10, 12, 15 millones de dólares”, dijo.

“Así que, obviamente, soy la oveja negra de la industria y realmente me están haciendo daño en ese sentido. Realmente quiero arreglar el deporte del mundo del boxeo y la corrupción que está ocurriendo”, añadió.

Cabe destacar que tras su dominante victoria por decisión unánime sobre Josh Taylor, Teófimo López sorprendió a la prensa al hablar de colgar los guantes. “El retiro. Me voy a retirar. No me pagan lo suficiente. ¿Un millón de dólares? Que se vayan a la mie***”, expresó.

Luego, en una publicación en Instagram, el pugilista reiteró su decisión al subir una imagen de niño junto a su padre, donde escribió: “¡Qué alivio! Retirado en la cima. ¡Gracias boxeo por la increíble vida que me has proporcionado a mí y a todos mis seres queridos!”.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y ahora es monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense con ascendencia hondureña tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

