¡Récord de audiencia! Teófimo López vs. Josh Taylor es el evento de boxeo más visto en TV por cable en Estados Unidos en 2023

La pelea de Teófimo López y Josh Taylor, válida por el título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), superó el récord de audiencia y es el evento de boxeo más visto en la televisión por cable de Estados Unidos en 2023 hasta ahora.

Según cifras reveladas este martes por Nielsen Media Research, la audiencia de ESPN para López vs. Taylor alcanzó un máximo de 980,000 el sábado por la noche. Asimismo, el pleito, donde el estadounidense de ascendencia hondureña venció por decisión unánime al escocés, también fue visto por un promedio de espectadores de 945,000.

Los números de audiencia de Nielsen solo incluye a aquellos que vieron Teófimo López vs. Josh Taylor en televisión lineal, ya que no rastrea las audiencias de transmisión.

Cabe destacar que la pelea entre Shakur Stevenson y Shuichiro Yoshino, realizada el 8 de abril, era el evento de boxeo más visto este año en la televisión estadounidense antes de ser destronados por López vs. Taylor. La audiencia máxima de este combate, que ganó el estadounidense por nocaut en el sexto asalto en una eliminatoria de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue de 871,000 y la promedio de 827,000.

Shakur Stevenson noqueó a Shuichiro Yoshino en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. Crédito: Elsa/Getty Images.

En una actuación dominante, Teófimo López venció a Taylor en 11 de los 12 rounds de la disputa y le arrebató el título de peso superligero de la OMB, convirtiéndose en campeón de dos divisiones diferentes. Recordemos que ‘Teo’ anteriormente fue monarca indiscutido de peso ligero.

Después de la pelea, el estadounidense de ascendencia hondureña anunció su retiro porque no le pagan lo suficiente y tampoco le parece justo que solo le den 1 millón de dólares cuando él ha hecho ganar millones a ESPN. Luego el peleador dijo a The Porter Way Podcast que solo volvería si le ofrecían un contrato de nueve cifras.

Teófimo López, de 25 años, ahora tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Josh Taylor, quien perdió su invicto en el deporte y su cinturón, cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, un revés.

Sigue leyendo:

· Teófimo López sorprende al anunciar su retiro tras vencer a Taylor y coronarse campeón mundial

· Teófimo López afirma que solo volverá del retiro cuando le ofrezcan un “contrato de nueve cifras”

· Teófimo López le da crédito a su padre por la victoria frente a Taylor: “Descubrió el problema”