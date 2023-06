Teófimo López sorprende al anunciar su retiro tras vencer a Taylor y coronarse campeón mundial

Teófimo López regresó al ring dominando por completo a Josh Taylor el pasado sábado en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York. Tras la victoria, el nuevo campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) sorprendió al hablar de su retiro de los cuadriláteros.

En declaraciones a la prensa luego de la pelea, López aseguró que no le pagan lo suficiente y que necesita tomarse unas vacaciones porque está cansado de que todos le “quieran hacer bullying”.

“El retiro. Me voy a retirar. No me pagan lo suficiente. ¿Un millón de dólares? Que se vayan a la mie***”, dijo mientras un miembro de la organización intentaba llevárselo a los vestuarios.

“Sí, necesito tomarme un descanso. Estoy cansado de que todos me quieran hacer bullying. Soy joven, soy un muchacho. Ustedes tienen que ir a buscar a los Devin Haney, a los Shakur, a los Tyson Fury”, agregó.

Asimismo, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, Teófimo López confirmó su retiro del boxeo con un sentido mensaje de agradecimiento.

“¡Qué alivio! Retirado en la cima. ¡Gracias boxeo por la increíble vida que me has proporcionado a mí y a todos mis seres queridos!”, escribió junto a una foto en la que aparece con su padre siendo un niño.

Teófimo López venció a Josh Taylor por decisión unánime

Tras meses de provocaciones entre ambos pugilistas, el pasado sábado Teófimo López regresó al ring con una victoria contundente sobre el excampeón indiscutido de peso superligero Josh Taylor por decisión unánime.

Tras doce asaltos, los jueces anotaron en sus tarjetas 115-113, 115-113 y 117-111 a favor de López. El estadounidense de ascendencia hondureña en los primeros asaltos fue dominado por Taylor, pero a partir del tercer y el cuarto, The Take Over comenzó a conectar sus poderosos golpes para tomar ventaja.

En los asaltos siguientes, Teófimo López continuó dominando a Taylor, que no podía descifrar la forma de contrarrestar los golpes de su rival. Al final, el estadounidense de ascendencia hondureña le arrebató el título de peso superligero de la OMB al escocés y se convirtió campeón de dos divisiones de peso diferentes.

Teófimo López, de 25 años, tiene 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Josh Taylor, quien perdió su invicto en el deporte y su cinturón, cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, un revés.

