Teófimo López no se disculpará por decir que quiere “matar” a Josh Taylor y explica la razón

Teófimo López no se disculpará por decir que quiere “matar” a Josh Taylor dentro del ring este sábado 10 de junio, en una disputa por el campeonato indiscutido de peso superligero, en el Teatro Hulu del Madison Square Garden en Nueva York.

De acuerdo con López, en una entrevista para Fight Hub TV, en su pelea contra George Kambosos estuvo a punto de perder la vida por una lesión que sufrió antes del duelo y ese es un riesgo latente para cualquier peleador que lo practique. Por ello, el estadounidense de ascendencia hondureña explicó que lo que está diciendo es una verdad que todo el mundo conoce, ya que en el boxeo son muchos los que mueren cada año.

“Agradezco a Dios estar aquí. Si hubiera muerto, me hubieran dado la cuenta de 10, la gente me habría extrañado un poco y luego quedaba en el olvido. No me estoy disculpando por mi comentario, no. Si se muere, se muere. Han muerto peleadores en el deporte. Eso viene en el boxeo. La gente dice que no lo diga por los niños. Si te importaran los niños, no estarías promoviendo el boxeo. Matar a un rival o no matar a un rival es parte del territorio que firmaste El pasado 6 de mayo hubo un chico de 22 años que murió. Creo que todos sabemos sobre su caso y es parte del boxeo. Tenemos un promedio de seis a ocho peleadores muriendo cada año, así que esto no es un juego. Es por eso que mucha gente no lo practica”, dijo.

“¿Por qué diablos me voy a disculpar? ¿Por decir una verdad de que los muchachos se mueren cuando suben en el ring y pelean? ¿Voy a recibir menos promoción porque explico que quiero hacerle daño a alguien así de grave? Él ha dicho que va a tratar de retirarme del boxeo, y eso es prácticamente lo mismo que decir que me va a matar. Porque por el momento el boxeo es mi sustento. (…) Así que por eso no voy a disculparme, por decir mis verdades. Lo siento si les parecen muy fuertes, lo siento si ustedes son muy sensibles como para no entender la verdad de lo que nosotros hacemos en este deporte. (…) Si no les gusta, no vean boxeo. Vean las MMA, esos chicos mueren menos”, añadió.

¿Qué dijo Teófimo López sobre Josh Taylor?

Hace unos días, Teófimo López realizó unos comentarios polémicos donde afirmó que quería “matar” a Josh Taylor, palabras que no fueron muy bien vistas por los fanáticos del boxeo.

“Lo dije como es. Quiero matar a Josh Taylor. ¿Qué diablos significa eso? Bueno, volvamos al boxeo. Eso es boxeo. Probablemente, vas a perder tu vida. ¿Qué significa eso? Para eso firmamos. Si voy a morir en el ring, me fui como un campeón. Hoy el boxeo es como los días de los gladiadores”, expresó en una entrevista con el canal de YouTube Punsh Drunk Boxing.

“Cuando peleé con Loma, tomé su corazón, especialmente en el doceavo asalto, cuando dije, ‘Vamos’, y él retrocedió. ¿Taylor no tiene corazón? Entonces, ¿qué puedo tomar de este hombre? Su vida. Y la única forma en la que puedo dar un golpe de autoridad es haciendo eso, y no me arrepiento de eso. ¿Cómo pongo el miedo en los ojos de las personas? Quitándole la vida de un hombre. No me importa. Este es el deporte en el que estoy”, agregó.

Teófimo López tiene 18 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional. Por su parte, Josh Taylor cuenta con marca de 19 triunfos, 13 de ellas por la vía rápida, y ningún revés.

